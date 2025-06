Diretta Spagna Inghilterra U21 streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del quarto agli Europei Under 21 2025.

DIRETTA SPAGNA INGHILTERRA U21 (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Eccoci con la diretta Spagna Inghilterra U21, come detto la riedizione dell’ultima finale degli Europei Under 21. A decidere la partita erano stati Curtis Jones, autore del gol nel recupero del primo tempo, e James Trafford che addirittura al 99’ aveva evitato la clamorosa beffa per i tre leoni, parando il rigore di Abel Ruiz.Finale di grande tensione con le espulsioni di Antonio Blanco e Morgan Gibbs-White; un anno e mezzo più tardi le due nazionali si sono ritrovate, questa volta in amichevole, ed è finita 0-0, mentre in totale gli incroci sono sette con la Spagna che incredibilmente non ha mai vinto.

RISULTATI EUROPEI UNDER 21 2025/ Passano gli Oranje! Diretta gol live score (oggi 21 giugno)

Anzi: la Roja contro l’Inghilterra ha perso anche la finale degli Europei 1984, che in quel caso si giocava ancora in andata e ritorno, ko in casa per 0-1 (gol di Mel Sterland) e in trasferta per 0-2, a segno Mark Hateley – che di lì a poco sarebbe passato al Milan – e Howard Gayle. Attenzione al dato sui gol: in sette partite la Spagna ne ha segnati appena tre, rimanendo a secco in cinque occasioni. In generale poche reti tra queste due nazionali, e naturalmente potrebbe essere così anche oggi: noi ci mettiamo comodi e aspettiamo che arrivi l’esito del campo perché finalmente ci siamo, la diretta Spagna Inghilterra U21 sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Portogallo Olanda U21 (risultato finale 0-1): beffa lusitana! (Europei 2025, oggi 21 giugno)

STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE SPAGNA INGHILTERRA U21

Salvo variazioni di palinsesto la diretta Spagna Inghilterra U21 non sarà fornita dalla nostra tv, ma la potrete seguire in diretta streaming video tramite UEFA.tv.

ROJA PER LA RIVINCITA!

Ci accostiamo alla diretta Spagna Inghilterra U21 con grande attesa: la partita di sabato 21 giugno 2025, alle ore 21:00, si gioca all’Anton Malatinsky di Trnava ed è il quarto di finale agli Europei Under 21 2025. Sfida da rivincita: due anni fa queste due nazionali si erano affrontate in finale, e aveva vinto l’Inghilterra.

I tre leoni da allora hanno perso alcuni giocatori di grande livello, come Cole Palmer e Anthony Gordon che ora sono stabilmente nella nazionale maggiore, nel girone non hanno particolarmente brillato – 4 punti e sconfitta contro la Germania – ma adesso potrebbero riuscire a piazzare il grande colpo.

Probabili formazioni Spagna Inghilterra U21/ Quote: Raul Moro titolare? (Europei 2025, oggi 21 giugno)

La Spagna ha vinto il girone nel quale era presente anche l’Italia: subito due successi per qualificarsi ai quarti in anticipo, il pareggio contro gli azzurrini è stato sufficiente grazie alla migliore differenza reti, naturalmente bisogna sempre fare attenzione a questa nazionale quando si arriva in fondo.

A tale proposito, bisogna anche iniziare a capire in che modo i due CT intendano disporre le loro squadre sul terreno di gioco per questo intrigante quarto di finale: proviamo a fare qualche ipotesi leggendo le probabili formazioni, mentre aspettiamo la diretta Spagna Inghilterra U21.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA INGHILTERRA U21

Solito 4-2-3-1 per Santi Denia, nella diretta Spagna Inghilterra U21 Alejandro Iturbe dovrebbe tornare in porta e davanti a lui è ballottaggio tra Herzog e Tarrega per affiancare Rafa Marin, gli esterni restano invariati con Pubill e Andrés Garcia e anche a centrocampo potrebbero non esserci variazioni, sicuramente titolare Jauregizar e poi da valutare chi giocherà tra Pablo Marin, favorito, e Javi Guerra. Sulla trequarti Pablo Torre si riprende la maglia al centro, ai suoi lati agiscono Juanlu Sanchez e Diego Lopez con Joseph che dovrebbe essere il centravanti.

Lee Carsley risponde con lo stesso modulo ne quale le idee sono particolarmente chiare: Quansah e Cresswell davanti a Beadle, sugli esterni dovrebbe tornare almeno Livramento mentre a destra è un testa a testa tra Norton-Cuffy e Hinshelwood, centrocampo nel quale saranno Elliot Anderson e Scott a creare gioco. Nell’ultima partita del girone Harvey Elliott si è accentrato per dare spazio a Nwaneri e Hutchinson sulla trequarti; il sistema potrebbe essere confermato, con Rowe a fungere da prima punta con vantaggio su Stansfield, ma Carsley potrebbe comunque cambiare qualcosa.

SPAGNA INGHILTERRA U21: QUOTE E PRONOSTICO

Sulla diretta Spagna Inghilterra U21 abbiamo le quote della Snai che indicano nella Roja la nazionale favorita, con un valore equivalente a 2,25 volte la posta in palio sul segno 1; il successo dei tre leoni è identificato dal segno 2 e vi permetterebbe di guadagnare una somma che ammonta a 3,05 volte il vostro investimento, infine abbiamo il segno X a regolare il pareggio con una vincita corrispondente a 3,30 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto.