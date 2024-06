DIRETTA SPAGNA IRLANDA DEL NORD/ Video streaming tv: Furie Rosse ok ma… (oggi 8 giugno 2024)

DIRETTA SPAGNA IRLANDA DEL NORD: TESTA A TESTA

È decisamente intrigante la tradizione che ci accompagna verso la diretta di Spagna Irlanda del Nord, partita che infatti vanta diciotto precedenti, non pochi fra due Nazionali con storie piuttosto diverse. I numeri vedono come prevedibile in vantaggio la Spagna, in virtù di undici vittorie, cinque pareggi e due sole sconfitte, con il bilancio di 38-11 nel numero dei gol segnati che è altrettanto eloquente in favore delle Furie Rosse. Spicca naturalmente il doppio incrocio in due edizioni consecutive dei Mondiali: nel 1982 l’Irlanda del Nord firmò un colpaccio vincendo per 1-0 contro la Spagna che era la padrona di casa in quella rassegna iridata, mentre nel 1986 in Messico furono gli iberici a prendersi la rivincita, imponendosi contro i britannici con il punteggio di 2-1.

Probabili formazioni Spagna Irlanda del Nord/ Quote: le mosse di De La Fuente (amichevole, 8 giugno 2024)

Negli ultimi 20 anni invece dobbiamo segnalare solamente le due partite del girone di qualificazione ad Euro 2008 e anche in quel caso ci fu una vittoria per parte, sempre per i padroni di casa: 3-2 per l’Irlanda del Nord il 6 settembre 2006 e 1-0 per la Spagna al ritorno, il 21 novembre 2007. Nei restanti precedenti invece ha quasi sempre sorriso la Spagna, come amichevoli questa sarà la quinta e i precedenti sono di tre vittorie iberiche più un pareggio. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Inghilterra Islanda (risultato finale 0-1): caduta dei leoni! (amichevole, 7 giugno 2024)

DIRETTA STREAMING VIDEO TV SPAGNA IRLANDA DEL NORD: COME VEDERE LA PARTITA

Nella grande abbuffata di calcio internazionale che in questi giorni è proposta agli abbonati alla televisione satellitare, segnaliamo anche la diretta tv di Spagna Irlanda del Nord: l’appuntamento sarà sul canale Sky Sport Calcio. Naturalmente questo significa che per gli abbonati ci sarà anche il servizio di diretta streaming video di Spagna Irlanda del Nord, tramite l’applicazione Sky Go ma anche per coloro che abbiano un abbonamento per la piattaforma Now TV.

L’ULTIMA AMICHEVOLE PER LE FURIE ROSSE

Potrebbe essere un sabato sera divertente grazie alla diretta di Spagna Irlanda del Nord, l’amichevole che è fissata alle ore 20.45 di stasera, sabato 8 giugno 2024, presso l’Estadi Mallorca Son Moix di Palma di Maiorca, naturalmente sull’isola principale dell’arcipelago delle Baleari. Ambientazione che può far pensare alle vacanze, ma c’è poco da distrarsi perché la Spagna di Luis De La Fuente, dopo la sfida contro Andorra di mercoledì con facile e ovvia vittoria per 5-0, comincia ad alzare i ritmi e il livello in vista dell’ormai imminente esordio agli Europei 2024 in Germania, dove evidentemente le Furie Rosse saranno fra i protagonisti più attesi.

Diretta/ Germania Grecia (risultato finale 2-1): rimonta tedesca! (amichevole, 7 giugno 2024)

Inoltre la Spagna sarà insieme all’Italia nel girone B di Euro 2024, quindi ci interessa ancora di più seguire la Nazionale che nella scorsa edizione sconfiggemmo ai calci di rigore sulla strada del trionfo di Wembley. Orizzonti fatalmente ben diversi per l’Irlanda del Nord, che non essendosi qualificata per la fase finale degli Europei 2024 pensa già alla prossima Nations League e alle qualificazioni per i Mondiali 2026. Questo quindi è il quadro della situazione per presentare l’amichevole, ma che cosa ci dirà la diretta di Spagna Irlanda del Nord?

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA IRLANDA DEL NORD

Parliamo adesso anche delle probabili formazioni per la diretta di Spagna Irlanda del Nord. Ci sono ancora dubbi circa i nomi degli interpreti, anche perché questa è l’ultima amichevole iberica prima del via, ma il c.t. delle Furie Rosse, Luis De La Fuente, dovrebbe optare per un modulo 4-2-3-1. Il portiere potrebbe essere Unai Simón, protetto da Carvajal, Le Normand, Cubarsí e Grimaldo da destra a sinistra nella linea della difesa a quattro; le “chiavi” della mediana dovrebbero essere per Rodri affiancato da Merino; infine attenzione a una trequarti potenzialmente giovanissima se giocassero Lamine Yamal, Alex Baena e Nico Williams alle spalle di Morata.

Il c.t. ospite Michael O’Neill dovrebbe invece puntare sul modulo 3-4-2-1 per la sua Irlanda del Nord, con Peacock-Farrell tra i pali; nel terzetto della difesa britannica indichiamo Ballard, Toal e Evans; centrocampo a quattro invece e in mediana per l’Irlanda del Nord potremmo citare Hume, Thompson, Charles e Spencer da destra a sinistra; infine, Bradley e Price larghi sulla trequarti alle spalle del centravanti Reid dovrebbero comporre l’attacco nordirlandese.

INFINE UNO SGUARDO A PRONOSTICO E QUOTE

Non ci sorprende troppo analizzare che le quote dell’agenzia Snai per il pronostico sulla diretta di Spagna Irlanda del Nord siano praticamente a senso unico per l’amichevole di Palma di Maiorca. La vittoria dei padroni di casa è considerata di fatto certa e il segno 1 è di conseguenza quotato a 1,08, mentre poi si arriva già alla succosa quota di 9,50 in caso di pareggio (segno X) e addirittura a 18 volte la posta in palio sul segno 2 se l’Irlanda del Nord facesse l’impresa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA