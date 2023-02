Diretta Spagna Italia/ Streaming video Rai: terminano oggi le qualificazioni (basket)

DIRETTA SPAGNA ITALIA: SI CHIUDONO LE QUALIFICAZIONI!

Spagna Italia è in diretta dalla Caceres Arena, alle ore 18:00 di domenica 26 febbraio: con questa partita si conclude il percorso delle qualificazioni ai Mondiali basket 2023. Abbiamo guadagnato il pass già a novembre, grazie alla vittoria in Georgia: dunque la finestra di fine inverno è stata ininfluente per l’Italia di Gianmarco Pozzecco, che tuttavia dopo aver sfidato l’Ucraina a Livorno vuole chiudere in bellezza con questa trasferta che, al netto di quale possa essere la situazione (anche la Spagna è già qualificata) resta pur sempre una partita da onorare e provare a vincere.

Questo anche perché nel match di andata la Roja si era imposta a Pesaro in una partita che per gli azzurri era stata beffarda; ci sono di conseguenza anche sentimenti di rivalsa in seno alla nostra nazionale, non fosse altro per dimostrare di poter battere la squadra campione del mondo e d’Europa in carica. Scopriremo quello che succederà nella diretta di Spagna Italia, prima che si giochi facciamo qualche rapida considerazione sui temi principali che emergeranno dal match imminente alla Caceres Arena…

DIRETTA SPAGNA ITALIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Spagna sarà fornita dalla televisione di stato: bisognerà visitare Rai Sport + HD (numero 58 del telecomando) con la consueta possibilità di diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone attraverso il sito di Rai Play o la relativa app. In alternativa gli abbonati alla televisione satellitare potranno assistere al match su Sky Sport Arena, canale disponibile al numero 204 del loro decoder e con diretta streaming video garantita grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI SPAGNA ITALIA SU RAIPLAY

DIRETTA SPAGNA ITALIA: SITUAZIONE E CONTESTO

La diretta di Spagna Italia è naturalmente anche l’ennesimo incrocio con Sergio Scariolo, che quattro anni fa ci aveva battuti nella fase finale dei Mondiali che poi aveva vinto; il CT bresciano ha poi compiuto il vero capolavoro la scorsa estate, quando ha condotto una Spagna priva dei suoi big e per nulla favorita al titolo europeo, battendo in finale la Francia (dominando) e in generale mostrando quello che la preparazione può fare rispetto al talento.

L’Italia ovviamente spera di arrivare a un livello simile, ma sa che ci vorrà del tempo e che non tutto potrà passare attraverso l’eventuale arrivo di Paolo Banchero in azzurro, o comunque di giocatori che possano alzare l’asticella delle possibilità; agli Europei siamo arrivati a un passo da una semifinale che presumibilmente sarebbe poi diventata finale, la parola d’ordine è resettare quel risultato perché dal giorno seguente è iniziata subito un’altra sfida, tra qualche mese scopriremo in che modo terremo il campo ma intanto gustiamoci la diretta di Spagna Italia…

