Diretta/ Spagna Kosovo (Qual. Mondiali) streaming video tv: furie Rosse a rilento

DIRETTA SPAGNA KOSOVO: SFIDA IN APPARENZA SEMPLICE…

Spagna Kosovo, in diretta mercoledì 31 marzo 2021 alle ore 20.45 presso l’Estadio Olimpico de la Cartuja di Siviglia, sarà una sfida valevole per la terza giornata delle qualificazioni di Mondiali del 2022 in Qatar. Non è cominciata in maniera esplosiva l’avventura delle Furie Rosse verso il campionato del mondo. Dopo il pari interno contro la Grecia all’esordio la Spagna ha sofferto anche nella trasferta in Georgia, andando sotto nel punteggio e riuscendo a prendersi la vittoria solo al 92′ grazie a una rete di Dani Olmo. In un girone con Svezia e la stessa Grecia come formazioni più competitive la Spagna è la favorita d’obbligo, ma servirà ritrovare brillantezza. Il Kosovo ha iniziato il suo cammino con una sconfitta 0-3 in casa contro la Svezia: la giovane nazionale slava ha battuto la Lituania in amichevole prima del match contro gli svedesi, ma l’obiettivo sembra essenzialmente quello di fare bella figura di fronte a realtà molto più consolidate nel panorama europeo, con la sfida contro la Spagna che rappresenta sicuramente il momento più prestigioso di questo cammino nelle qualificazioni mondiali.

DIRETTA SPAGNA KOSOVO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Spagna Kosovo non sarà disponibile sui canali del satellite o del digitale terrestre. Per chi vorrà seguire sul web aggiornamenti in tempo reale sulla partita, sarà possibile collegandosi sul portale ufficiale uefa.com, con la confederazione europea che seguirà in tempo reale gli aggiornamenti della fase di qualificazione a Qatar 2022.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA KOSOVO

Le probabili formazioni della sfida tra Spagna e Kosovo presso l’Estadio Olimpico de la Cartuja. I padroni di casa allenati da Luis Enrique scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Simon; Jordi Alba, Sergio Ramos, Eric Garcia, Gayà; Pedri, Rodri, Thiago Alcantara, Dani Olmo, Morata, Ferran Torres. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Bernard Challandes con un 4-5-1 così disposto dal primo minuto: Ujkani; Hadergjonaj, Vojvoda, Aliti, Kololli; Rashica, Celina, Halimi, Kryeziu, Zeneli; Muriqi.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Spagna e Kosovo, le quote del bookmaker Snai fissano a 1.11 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 8.00 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 20.00 volte la posta scommessa.

