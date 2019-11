Diretta Spagna Malta/ Streaming video tv: partita a senso unico? (Europei)

Spagna Malta, in diretta dallo stadio Ramón de Carranza di Cadice, è la partita che alle ore 20.45 di questa sera, venerdì 15 novembre 2019, si gioca per la nona giornata del girone F di qualificazione alla fase finale degli Europei 2020. Spagna Malta a dire il vero non avrà molto da dire: i padroni di casa sono già matematicamente qualificati con 20 punti in classifica, la certezza è arrivata con il pareggio in Svezia nello scorso turno, in un mese di ottobre che ha portato alla Spagna due pareggi (anche in Norvegia), comunque sufficienti dopo le precedenti sei vittorie consecutive. Oggi dunque di fatto sarà una partita di “allenamento” per la Spagna verso gli Europei, mentre Malta cercherà di fare bella figura contro le Furie Rosse, ma naturalmente per gli ospiti sarà difficile tornare da Cadice con un risultato positivo questa sera.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Spagna Malta non sarà trasmessa sui canali tradizionali della nostra televisione, non essendo una delle partite scelte per questo turno delle qualificazioni; non avrete a disposizione nemmeno un servizio ufficiale di diretta streaming video, ma per tutte le informazioni utili su questa sfida potrete comunque consultare il sito della UEFA, che trovate all’indirizzo www.uefa.com e dal quale dovrete andare all’apposita sezione dedicata alla corsa verso gli Europei 2020.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA MALTA

Proviamo adesso a dare uno sguardo alle probabili formazioni di Spagna Malta. Per le Furie Rosse potrebbe essere l’occasione per provare giocatori con minore esperienza ed eventualmente anche qualche novità a livello tattico, ma di conseguenza diventa più difficile ipotizzare con precisione quali potrebbero essere i titolari, proprio perché tutto è possibile: Due i giocatori che militano nella nostra Serie A: il portiere della Roma Pau Lopez e il centrocampista del Napoli Fabian Ruiz. Per Malta si potrebbe ipotizzare un modulo abbastanza coperto come il 4-5-1, con una serata potenzialmente difficile per il portiere Bonello e i suoi difensori. A centrocampo il leader è capitan Mifsud, in attacco potrebbe esserci l’oriundo nigeriano Nwonko.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo alle quote per il pronostico su Spagna Malta, che appare naturalmente una partita a senso unico. Secondo l’agenzia di scommesse sportive Snai, il segno 1 è quotato a 1,01, si sale poi a 18,00 in caso di pareggio e dunque segno X, mentre una clamorosa vittoria degli ospiti varrebbe addirittura 65,00 volte la posta in palio per chi avesse osato puntare sul segno 2.



