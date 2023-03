DIRETTA/ Spagna Norvegia video streaming tv: esordio per De La Fuente (Euro 2024)

DIRETTA SPAGNA NORVEGIA: INIZIA LA STRADA VERSO L’EUROPEO

Spagna Norvegia, in diretta alle ore 20.45 di sabato 25 marzo 2023 allo stadio “La Rosaleda” di Malaga, è una gara valida per le qualificazioni ai prossimi Europei. La prima attesissima lista di convocati di Luis de la Fuente, il c.t. che dopo il Mondiale ha sostituito Luis Enrique, è una vera e propria rivoluzione.

De la Fuente debutterà alla guida della Roja con due partite valide per Euro 2024, in casa con la Norvegia e fuori con la Scozia. Confermati solo 11 dei 26 che erano stati chiamati per Qatar 2022, nessun giocatore dalla Serie A. Tra gli ospiti, invece, ci sarà il centrocampista del Sassuolo Thorstvedt.

SPAGNA NORVEGIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DELLA QUALIFICAZIONE AGLI EUROPEI

La diretta tv di Spagna Norvegia è sicuramente tra le più interessanti del weekend di qualificazioni. La partita, valevole per il raggruppamento A, sarà trasmessa in diretta su TV 8.

SPAGNA NORVEGIA: PROBABILI FORMAZIONI

A pochi minuti dal fischio d’inizio del match è tempo di andare a conoscere le probabili formazioni della diretta Spagna Norvegia. Nei padroni di casa tante le novità di De la Fuente. In porta il ritorno di Kepa del Chelsea, anche per l’infortunio di Unai Simon. In difesa appare Nacho, assente dal 2018 e lasciato fuori dal Mondiale con relativa polemica del madridismo, prima chiamata per David Garcia dell’Osasuna, torna anche Pedro Porro, ora al Tottenham. Restano fuori Pau Torres, Jordi Alba, Azpilicueta ed Eric Garcia.

A centrocampo le novità sono Dani Ceballos e i due della Real Sociedad, Zubimendi e Mikel Merino. Fuori i due dell’Atletico Marcos Llorente e Koke, Carlos Soler e Guillamon oltre a Busquets che si è ritirato. In attacco grandi cambiamenti: si rivede Iago Aspas che Luis Enrique ha sempre ignorato, dentro anche Bryan Gil del Siviglia e Joselu dell’Espanyol, pichichi nazionale della Liga. Rispetto al Mondiale a casa Ferran Torres, Yeremi Pino, Asensio, Sarabia e Ansu Fati. Confermato Morata, tornano Gerard Moreno e Oyarzabal infortunati in Qatar.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a scoprire le quote per le scommesse della diretta Spagna Norvegia. Prendiamo come riferimento i numeri proposti da Snai: la vittoria della formazione di casa è quotata 1.45, il pareggio è dato a 4.50 mentre la vittoria ospite paga 7.50 volte la posta.











