DIRETTA SPAGNA OLANDA (RISULTATO 3-3, 8-7 DCR): PEDRI, DECISIVO!

Si conclude definitivamente la diretta Spagna Olanda, risultato di 3-3 dopo i tempi supplementari e 8-7 dopo i calci di rigore. Ci sono infatti voluti i penalty per decidere quale delle due formazioni avrebbe fatto parte delle quattro squadre che si lotteranno la Nations League.

Diretta/ Portogallo Danimarca (risultato finale 5-2): la chiude Goncalo Ramos! (23 marzo 2025)

Per la Spagna a segno Merino, Torres, Garcia, Baena e Pedri mentre Yamal ha fallito il quarto rigore. Per sua fortuna, l’Olanda ne ha sbagliato uno in più con Lang e Malen mentre Van Dijk, Koopmeiners e Taylor aveva fatto gol. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA SPAGNA OLANDA (RISULTATO 3-3): RIGORI!

Terminano i supplementari della diretta Spagna Olanda, risultato di 3-3 in una partita che sta facendo impazzire i tifosi per i tantissimi colpi di scena. Al minuto numero 103 Huijsen lancia per Yamal che controlla e beffa il portiere Oranje.

DIRETTA/ Reggio Emilia Venezia (risultato finale 87-92): vittoria sofferta per gli ospiti (23 marzo 2025)

Per la terza volta però l’Olanda riesce a rispondere alle reti della Spagna e pareggia l’incontro: Xavi Simons non trema dagli undici metri e realizza quello che è stato di fatto il terzo rigore della partita. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA SPAGNA OLANDA (RISULTATO 2-2): MAATSEN!

Finisce qui anche il secondo tempo della diretta Spagna Olanda, risultato finale di 2-2 che dunque porta la partita ai tempi supplementari. Depay ad inizio ripresa ha pareggiato il gol di Oyarzabal su rigore anche lui dagli undici metri.

Oyarzabal ha trovato la doppietta personale al minuto 67, in un momento ideale per dare la spinta nei minuti decisivo. Ma proprio quando sembrava fatta per la Spagna, Maatsen al minuto 79 trova il modo di portare il match ai supplementari. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA/ Scafati Napoli (risultato 81-91): si ritorna a vincere in trasferta! (23 marzo 2025)

DIRETTA SPAGNA OLANDA (RISULTATO 1-0): A RIPOSO

Termina il primo tempo della diretta Spagna Olanda, risultato che rimane sull’1-0 e che come detto al momento premia proprio la Nazionale di De La Fuente per quanto concerne il risultato complessivo con tanto di andata.

Primo tempo equilibrato sia per il possesso palla, 53% a 47% per la Spagna, e anche per i tiri con 5 conclusione degli spagnoli e 4 per quanto riguarda l’Olanda. Insomma stiamo parlando di una partita aperta a tutto. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA SPAGNA OLANDA (RISULTATO 1-0): OYARZABAL

Inizia la diretta Spagna Olanda, risultato di 1-0 per i campioni d’Europa in carica. A siglare la rete che ha sbloccato la partita tra le Furie Rosse e gli Oranje è targata Oyarzabal, proprio colui che segnò il gol decisivo nella finale degli Europei.

La stella della Real Soceidad ha stappato questo match grazie ad un calcio di rigore. L’andata è terminata con il punteggio di 2-2 quindi, ora come ora, è la Spagna che guida il doppio confronto contro gli olandesi (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA SPAGNA OLANDA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Un bel pareggio per 2-2 giovedì sera ha lasciato aperto il discorso della qualificazione e ha arricchito di un divertente capitolo la storia della diretta Spagna Olanda, che stasera invece giungerà al suo capitolo numero 15. Finora l’Olanda è in leggero vantaggio grazie a sei vittorie più tre pareggi, mentre la Spagna conta cinque successi. In compenso, ovviamente il ricordo più importante sorride agli iberici: domenica 11 luglio 2010, la finale dei Mondiali Sudafrica 2010 vide la vittoria per 1-0 della Spagna ai tempi supplementari, assegnando alle Furie Rosse il loro primo titolo iridato, mentre gli olandesi sono ancora a secco.

Più di recente, l’Olanda si prese una mezza rivincita con il clamoroso 5-1 in Brasile ai Mondiali 2014, anche se in quel caso era solo una partita della fase a gironi. In ogni caso, generalmente ci divertiamo sempre con queste due Nazionali e allora non vediamo l’ora di scoprire che cosa potrà dirci stasera dal Mestalla di Valencia la diretta Spagna Olanda! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta Spagna Olanda streaming video, come vedere la partita

Seguire la diretta Spagna Olanda sarà facile e possibile per tutti i tifosi e gli interessati, non sarà necessario alcun tipo di abbonamento ma gli basterà sintonizzarsi su UEFA TV raggiungibile tramite il sito o l’applicazione scaricabile su tutti i dispositivi mobili o sulle smart tv.

Spagna Olanda, gli Oranje vogliono fermare i campioni d’Europa

La diretta Spagna Olanda andrà in scena all Estadio de Mestalla di Valencia per il ritorno dei quarti di finale di Nations League la cui gara d’andata ha visto un pareggio per 2-2: gli spagnoli quindi cercheranno di tornare a dominare la partita con il gioco dopo una sfida che li ha visti pareggiare all’ultimo minuto contro una squadra in inferiorità numerica, volgiono vincere per provare ad alzare per la seconda volta il trofeo.

Gli olandesi dovranno interpretare la partita nello stesso modo riuscendo a limitare gli avversari nelle loro azioni offensive e colpirli con i contropiedi con i loro giocatori rapidi.

Formazioni Spagna Olanda, probabili scelte dei tecnici

Per la diretta Spagna Olanda delle 20.45 i padroni di casa potrebbero confermare il 4-3-3 di Luis De La Fuente con Unai Simon in porta, Pedro Porro e Cucurella gli esterni bassi con Le Normand e Huijsen difensori centrali a completare il reparto, Pedri, Zubimendi e Fabian Ruiz in mezzo al campo e tridente offensivo composto da Yamal e Nico Williams sulle fasce e Morata attaccante centrale.

Gli orange invece confermeranno il 4-2-3-1 di Ronald Koeman con qualche differenza, Verbruggen tra i pali, Geertruida, de Ligt, Van Dijk e Van Hecke in difesa, Reijnders e de Jong in mediana, trequarti formata da Frimpong e Gakpo come esterni offensivi e Kluivert in posizione centrale in supporto di Depay unica punta.

Spagna Olanda, quote e possibile risultato finale

La diretta Spagna Olanda è una sfida difficile da pronosticare ma che sicuramente si appresta ad essere una delle più interessanti e divertenti della serata con due squadre ben allenate che regaleranno tante occasioni da gol e ribaltamenti di fronte visto che entrambe le squadre hanno bisogno di una vittoria per riuscire a passare il turno e raggiungere le semifinali.

Secondo i bookmakers come Sisal, la Spagna è la squadra favorita per la vittoria finale come evidenzia la quota di 1.65, la vittoria dell’Olanda è vista più difficile e quindi quotata 4.90 mentre il pareggio ha una quota intermedia pari a 3.70.