Diretta/ Spagna Polonia (Euro 2020) streaming video tv: è già rischiatutto

Spagna Polonia, in diretta sabato 19 giugno 2021 alle ore 21.00 presso l’Estadio Olimpico de la Cartuja di Siviglia, sarà una sfida valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Euro 2020. Quelle che erano le due favorite del girone si trovano già a giocarsi una sorta di “rischiatutto” dopo i risultati negativi della prima giornata. La Spagna si è fatta imbrigliare da una Svezia perfetta dal punto di vista difensivo, che ha costretto gli iberici a uno 0-0 di certo non esaltante all’esordio.

Tutto potrebbe mettersi a posto con una vittoria ma la Polonia si trova di fronte ad una situazione ancor più stringente, avendo perso a sorpresa il primo match contro la Slovacchia. Imbrigliato Lewandowski, non è bastato un gol del sampdoriano Linetty per fare risultato e un nuovo ko potrebbe mettere i polacchi su una china di una eliminazione al primo turno inaspettata alla vigilia. La Spagna dalla sua dovrà fare i conti con la sterilità offensiva vista contro gli svedesi e le polemiche legate all’impiego di Morata, con i tifosi che hanno chiesto a gran voce la sostituzione con Gerard Moreno che infatti potrebbe partire dal 1′ in questo secondo match di Euro 2020.

DIRETTA SPAGNA POLONIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Spagna Polonia, e vale per tutte le partite degli Europei 2020, sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare: è infatti Sky che si occupa dell’intera programmazione del torneo, dunque gli abbonati avranno accesso alle immagini attraverso il loro decoder e, in assenza di un televisore, potranno seguire il match anche grazie al servizio di diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e attivabile con l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA POLONIA

Le probabili formazioni della sfida tra Spagna e Polonia presso l’Estadio Olimpico de la Cartuja. Gli spagnoli allenati da Luis Enrique scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Unai Simon; Marcos Llorente, Laporte, Pau Torres, Gayà; Thiago, Rodri, Fabian Ruiz; Dani Olmo, Gerard Moreno, Ferran Torres. Risponderà la formazione polacca guidata in panchina da Paulo Sousa con un 3-4-1-2 così disposto dal primo minuto: Szczesny; Helik, Glik, Bednarek; Bereszynski, Krychowiak, Moder, Rybus; Zielinski; Lewandowski, Swierczok.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Spagna Polonia possiamo contare sulle quote ufficiali che sono state emesse dall’agenzia Snai per questa sfida di Euro 2020: vale 1,35 il segno 1 su cui puntare per la vittoria della nazionale nordica, mentre per il segno X che identifica il pareggio abbiamo un valore che ammonta a 4,75 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto. Il segno 2, che è quello da giocare per l’affermazione dei belgi, porta in dote una vincita corrispondente a 9,00 volte la cifra investita con questo bookmaker.



