Diretta Spagna Portogallo donne streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per gli Europei 2025.

DIRETTA SPAGNA PORTOGALLO DONNE (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Sta per cominciare la diretta Spagna Portogallo donne, match che come detto potrebbe avere un esito scontato; va detto comunque che il Portogallo, dopo anni di assoluta mediocrità, anche grazie all’allargamento numerico dei tornei ha colto qualche partecipazione importante pur senza aver fatto grandi cose. Gli Europei li visita per la terza edizione consecutiva: tre anni fa aveva pareggiato all’esordio contro la Svizzera e sfiorato il colpo grosso contro la corazzata Olanda, perdendo 3-2 dopo aver rimontato due gol di svantaggio, poi aveva incassato un 5-0 dalla Svezia.

Nella Nations League invece il Portogallo ha raccolto una vittoria contro la Norvegia, ma questo non le ha evitato l’ultimo posto nel girone: ha infatti perso le altre cinque partite con un totale di 13 gol subiti. Una nazionale in crescita, ma che sta ancora cercando il suo posto al sole e non si può assolutamente paragonare a una Spagna che in questo momento, almeno con l’Inghilterra, rappresenta la più forte al mondo. Per noi è tempo di metterci comodi e lasciare che a parlare sia il terreno di gioco del Wankdorf di Berna, la diretta Spagna Portogallo donne sta davvero per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

COME SEGUIRE LA DIRETTA SPAGNA PORTOGALLO DONNE IN STREAMING VIDEO TV

Per quanto riguarda la diretta Spagna Portogallo donne bisogna dire che non sarà disponibile, ma potrete seguire la partita in diretta streaming video sul portale Uefa.tv.

SPAGNA PORTOGALLO DONNE: DERBY IBERICO!

Siamo alla diretta Spagna Portogallo donne, che andiamo a presentare: la partita si gioca alle ore 21:00 di giovedì 3 luglio 2025 presso Berna, rientra nel girone B degli Europei 2025 ed è particolarmente importante anche per noi, perché siamo nel gruppo dell’Italia.

La Spagna è chiaramente la grande favorita: negli ultimi anni, impostando la nazionale sul gruppo del dominante Barcellona, ha saputo vincere il Mondiale e diventare una corazzata a differenza delle stagioni precedenti, agli Europei però deve vendicare l’eliminazione di tre anni fa subita per mano dell’Inghilterra.

Si tratta della stessa nazionale con cui la Roja ha poi vinto la finale dei Mondiali; il Portogallo invece, almeno sulla carta, dovrebbe essere la squadra materasso di questo girone pur avendo avuto una buona crescita in epoca recente, comunque il derby iberico è affascinante a prescindere.

Vedremo allora quello che ci dirà il campo per la diretta Spagna Portogallo donne che inizia davvero tra poco, aspettando il calcio d’inizio possiamo fare qualche rapida considerazione sulle probabili formazioni, indicando alcune delle calciatrici da seguire questa sera.

DIRETTA SPAGNA PORTOGALLO DONNE: LE PROBABILI FORMAZIONI

Purtroppo dalla diretta Spagna Portogallo donne mancherà una grande protagonista: Aitana è stata ricoverata in ospedale per una meningite virale, ora sta bene ma dovrebbe saltare tutto gli Europei 2025. La Roja ha comunque uno squadrone, come detto impostato sul Barcellona: Cata Coll in porta, Ona Batlle, Irene Paredes e Jana Fernandez in difesa, ovviamente Alexia (due volte vincitrice del Pallone d’Oro, come Aitana) a centrocampo insieme a Patri Guijarro, poi davanti si va con Mariona (oggi all’Arsenal), Alba Redondo e Salma Paralluelo senza dimenticarsi di Esther Gonzalez e Claudia Pino.

Una giocatrice del Barcellona è lusitana e si tratta di Francisca Nazareth, per il Portogallo nel campionato spagnolo giocano anche Andreia Jacinto e Tatiana Pinto, una delle veterane di questa nazionale che in porta schiera Patricia Morais e in difesa ha due grandi istituzioni come Ana Borges e Carole Costa. I gol invece saranno richiesti soprattutto a due giocatrici: Diana Silva dello Sporting Lisbona e Jéssica Silva che gioca a New York con il Gotham, in due hanno messo insieme ben oltre 200 presenze nel Portogallo. A proposito: in questa nazionale solo sei giocatrici sono nate nel terzo millennio, l’età media dunque non è bassissima.

PRONOSTICO E QUOTE SPAGNA PORTOGALLO DONNE

Sono quasi clamorose le quote fornite dalla Snai per la diretta Spagna Portogallo donne: il segno 1 per la vittoria della Roja vale appena 1,08 volte quanto messo sul tavolo, con il successo delle lusitane – regolato dal segno 2 – andreste a guadagnare addirittura 18.00 volte la somma puntata mentre il pareggio, opzione per la quale puntare sul segno X, vi farebbe mettere nelle tasche una cifra che corrisponde a 9,75 volte la vostra giocata.