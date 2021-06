Diretta Spagna Portogallo/ Streaming video tv: amichevole di lusso a Madrid!

DIRETTA SPAGNA PORTOGALLO: DERBY DELLA PENISOLA!

Spagna Portogallo si gioca in diretta alle ore 19:30 di venerdì 4 giugno, presso il Wanda Metropolitano di Madrid: grande spettacolo in questa amichevole internazionale, con la quale le due nazionali preparano al meglio l’imminente impegno degli Europei. Hanno scelto un avversario di grande tenore, e la sfida si preannuncia caldissima perché la rivalità, per storia e confini geografici, è di quelle davvero calde, corroborata dal fatto che giusto ieri le due Under 21 si sono affrontate nella semifinale degli Europei di categoria.

Probabili formazioni Italia Repubblica Ceca/ Quote, Patrik Schick sotto ai riflettori

Il Portogallo è finito nel girone di ferro di Monaco e Budapest, cammino che invece appare più abbordabile per la Spagna; scopriremo tra pochi giorni cosa succederà, intanto in questa amichevole ci sarà sicuramente la voglia di fare bene (perché vincere aiuta a vincere) e prepararsi tatticamente alle partite il cui risultato conta sul serio. Ora, mentre aspettiamo che la diretta di Spagna Portogallo prenda il via, proviamo a valutare quali possano essere le scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni di questa interessantissima amichevole.

Diretta/ Italia Austria U18 (risultato 0-0) streaming tv: in campo, si comincia!

DIRETTA SPAGNA PORTOGALLO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv di Spagna Portogallo non dovrebbe essere fornita dai canali della nostra televisione, che eventualmente hanno scelto altre amichevoli internazionali da mandare in onda; non sarà disponibile nemmeno una diretta streaming video per seguire il match, dunque le informazioni utili potranno essere raccolte con la libera consultazione delle pagine ufficiali che le due federazioni mettono a disposizione sui social network, in particolare Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA PORTOGALLO

Luis Enrique per Spagna Portogallo dovrebbe rinunciare a chi ha giocato le due finali europee: dunque in porta avremo Unai Simon, davanti a lui verosimilmente Eric Garcia e Diego Llorente mentre Marcos Llorente e uno tra Gayà e Jordi Alba agirà sulla sinistra. In mezzo al campo Sergio Busquets resta favorito per comandare le operazioni, qui parecchie scelte disponibili tra cui anche Fabian Ruiz, possiamo citare Thiago Alcantara e Koke con un attacco guidato da Morata, e completato eventualmente da Adama Traoré e Dani Olmo. È un modulo speculare quello di Fernando Santos: in porta c’è Rui Patricio, poi Pepe e José Fonte a formare la coppia centrale di difesa mentre Nélson Semedo e Raphael Guerreiro giostreranno sugli esterni. A comandare il centrocampo potrebbe essere Sérgio Oliveira, con la collaborazione di Renato Sanches e William Carvalho senza dimenticarsi di Joao Moutinho, uno dei veterani della squadra come Cristiano Ronaldo, che partirà da sinistra con Joao Felix sull’altro versante e André Silva che potrebbe essere il centravanti.

Francesi vs Nazionale Italiana: “Siete razzisti!”/ “Neanche un nero in squadra...”

© RIPRODUZIONE RISERVATA