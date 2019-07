Diretta Spagna Portogallo U19/ Streaming video Rai: finale per l’oro! (Europei)

Portogallo Spagna U19, diretta dall’arbitro Irfan Peljto, è la partita in programma oggi sabato 27 luglio 2019: fischio d’inizio previsto per le ore 18,30 secondo il fuso orario italiano. Si accende tra le mura del Republica Stadium di Yereven la finale degli Europei Under 19: in palio il titolo continentale a cui i lusitani ambiscono pur vantando il titolo di campione in carica. A guastare quindi oggi i sogni dei ragazzi di mister Ramos la Spagna che pure ha realizzato un cammino splendido in questa edizione in Armenia della manifestazione continentale. Il Portogallo però non è stato da meno e lo abbiamo visto pure in semifinale, quando ha battuto l’Irlanda con un sonoro 4-0. Ci attende quindi un match di primissimo livello, dove il pronostico è tutt’altro che certo.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA, COME SEGUIRE PORTOGALLO SPAGNA U19

Segnaliamo a tutti gli appassionati che la diretta di Portogallo Spagna U19 sarà garantita dalla tv di stato: appuntamento quindi con la diretta tv alle ore 18,30 al canale Raisport + al numero 57 del telecomando, con diretta streaming video garantita tramite il portale gratuito raiplay.it. Punto di riferimento utile sarà poi anche il sito ufficiale della manifestazione sul portale uefa: www.uefa.com/under19/. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA PORTOGALLO SPAGNA U19: LE PROBABILI FORMAZIONI

In vista della diretta Portogallo Spagna U19 di questa sera e quindi alla finale degli Europei Under 19 è tempo ora di considerare da vicino anche le mosse dei due tencici per le probabili formazioni. Appare però abbastanza scontato che sia Ramos che Denia puntino nuovamente sui titolari che li hanno portati fino a qui. Partendo dall’11 lusitano, ecco che nel 4-3-3 dovremmo trovare anche oggi in campo dal primo minuto il trittico offensivo Mario-Ramos-Correia, mentre in mediana scalpitano Vieira e Machado, che faranno compagni a Capitao al centro. Maglie confermate in difesa con Louriero-Cardoso al centro, davanti a Bial e la coppia con Tavares e Costinha adibita ai lati. Per la Spagna U19 il modulo di riferimento sarà lo speculare 4-3-3, dove in difesa i titolari dovrebbero essere oggi Gomez, Garcia, Guillamon e Miranda, con Tenas Urana tra i pali. In mediana le maglie dovrebbero andare sulle spalle di Orellana, Gomez e Moha, ma sono possibili soluzioni diverse: in attacco ecco invece che scalpitano Torres, Abel Ruiz e Gil.



