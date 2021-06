Diretta Spagna Portogallo U21/ Streaming video Rai: la prima semifinale agli Europei

DIRETTA SPAGNA PORTOGALLO U21: SEMIFINALE CALDISSIMA!

Spagna Portogallo U21, partita diretta dall’arbitro svedese Glenn Nyberg, si gioca alle ore 18:00 di giovedì 3 giugno presso lo Stadion Ljudski VRT di Maribor: è la prima semifinale degli Europei Under 21 2021. Avremmo potuto esserci noi in campo, ma purtroppo il cammino degli azzurrini si è interrotto ai supplementari di uno splendido quarto contro il Portogallo, che anche sfruttando l’uomo in più ha saputo trovare i due gol decisivi; i lusitani hanno convinto parecchio nel corso del torneo e forse sono i grandi favoriti, ma oggi si trovano ad affrontare i campioni in carica e non sarà per niente facile.

La Spagna Under 21 però ha avuto i suoi problemi, anche nel corso della prima fase; nei quarti ha avuto ragione della Croazia, ma anche lei è dovuta passare dai supplementari rischiando parecchio. Una sfida davvero interessante e caldissima per la rivalità tra queste due nazionali; aspettando che la diretta di Spagna Portogallo U21 prenda il via, proviamo a valutare quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori nell’analisi delle probabili formazioni, individuando le potenziali scelte da una parte e dall’altra.

DIRETTA SPAGNA PORTOGALLO U21 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Spagna Portogallo U21 verrà trasmessa da Rai Sport + HD, e dunque sarà un appuntamento in chiaro per tutti sulla televisione di stato: bisognerà selezionare il canale 57 del digitale terrestre, ma è disponibile anche il consueto servizio di diretta streaming video grazie alla stessa emittente, che fornisce il sito www.raiplay.it oppure l’app Rai Play, da installare su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA PORTOGALLO U21

Luis De La Fuente affronta Spagna Portogallo U21 con il solito 4-2-3-1: da valutare Puado, che tecnicamente dovrebbe essere titolare sulla trequarti al posto di Gil, affiancando dunque Brahim Diaz e Manu Garcia con Nino o Abel Ruiz (in panchina per 120 minuti lunedì) come prima punta. Alle spalle di questo reparto vedremo Zubimendi fare coppia con Beltran o Villar, in difesa sembra tutto confermato e dunque Mingueza spostato sulla destra, Pedrosa a sinistra e la coppia centrale Guillamon-Cuenca davanti ad Alvaro Fernandez. Nel Portogallo di Rui Jorge sarà un 4-1-3-2: da capire se Rafael Leao possa prendere il posto di Gonçalo Ramos al fianco di Dany Mota, ma dalla panchina sperano anche Francisco Conceiçao e Jota (in gol contro l’Italia) che potrebbero fare reparto con Fabio Vieira. Sarà verosimilmente Bragança a posizionarsi davanti alla difesa in qualità di playmaker, con Diogo Queiros e Diogo Leite al centro a protezione di Diogo Costa, mentre sugli esterni dovrebbero agire ancora Dalot e Tavares.

QUOTE E PRONOSTICO

Un pronostico su Spagna Portogallo U21 è stato tracciato dalle quote dell’agenzia Snai, e dunque possiamo andare a leggere cosa aspettarci. Il segno 1 per la vittoria della nazionale iberica vi consentirebbe di guadagnare 2,55 volte quanto messo sul piatto, con l’eventualità del pareggio arriviamo a una vincita corrispondente a 3,15 volte la giocata mentre il segno 2, sul quale puntare per il successo dei giovani lusitani, vale 2,75 volte l’importo che avrete pensato di investire con questo bookmaker.



