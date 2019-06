Diretta Spagna Regno Unito/ Streaming video e tv: gara scontata? (Europei basket)

Spagna Regno Unito si gioca in diretta dall’Arena Riga, con palla a due alle ore 20:00 (italiane) di venerdì 28 giugno: nel gruppo A agli Europei di basket femminile 2019 siamo arrivati alla seconda giornata, e si gioca una partita che mette a confronto la grande potenza della pallacanestro continentale e una squadra che non ha troppe ambizioni, che non ha disputato l’edizione di due anni fa e che spera comunque di fare bella figura. Le campionesse in carica sanno di dover vincere questa sfida per dare un segnale forte: gruppo rinnovato e senza due elementi importanti – su tutte Alba Torrens, MVP del torneo 2017 – ma ancora nel lotto delle favorite per sollevare il trofeo. Sarà allora interessante vedere quello che succederà oggi nella diretta di Spagna Regno Unito; le due nazionali sono quasi pronte a fare il loro ingresso sul parquet e noi possiamo ora analizzare i temi principali di questa sfida.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà disponibile la diretta tv di Spagna Regno Unito: alcune partite degli Europei di basket femminile 2019 sono trasmesse sulla televisione satellitare e sono un’esclusiva riservata agli abbonati, ma questa sfida di Riga non rientra nel novero delle scelte. Dunque, non avrete a disposizione nemmeno una diretta streaming video ma potrete ricavare informazioni utili attraverso il sito ufficiale www.fiba.basketball, accedendo all’apposita sezione dedicata al torneo.

DIRETTA SPAGNA REGNO UNITO: RISULTATI E CONTESTO

Spagna Regno Unito segna il ritorno della Gran Bretagna agli Europei di basket femminile nel 2015: assente due anni fa, nel 2015 aveva disputato un torneo sotto le aspettative incassando sconfitte pesanti da Russia e Serbia, giocando gare interessanti contro Lettonia e Croazia ma uscendo comunque sconfitte, e tornando subito a casa senza aver mai vinto. Come sappiamo, a livello di queste manifestazioni non esiste una divisione in nazioni: la Gran Bretagna si presenta sotto la Union Jack come accade alle Olimpiadi e in altri sport – per esempio il tennis – il che dà modo di attingere a vari Paesi per formare la nazionale. Cosa che però, almeno per ora, non rappresenta un valore aggiunto perché il basket non è diventato uno sport di punta. La Spagna invece ha dimostrato, soprattutto nell’ultimo decennio, di potersi affermare in ogni campo: non è un caso che, una volta sgretolatasi l’Unione Sovietica che aveva dominato gli Europei, le iberiche abbiano vinto tre titoli. Si presentano a questo appuntamento difendendo il successo di due anni fa, ma si trovano senza la loro stella Alba Torrens (infortunata) e con qualche dubbio. Tutto sommato però restano largamente favorite, e soprattutto in questa partita che ora ci accingiamo a seguire per scoprire quello che succederà.



© RIPRODUZIONE RISERVATA