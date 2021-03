Diretta Spagna Repubblica Ceca U21/ Streaming video tv: Rojita favorita (Europei)

DIRETTA SPAGNA REPUBBLICA CECA: SFIDA DURA PER GLI SPAGNOLI

Spagna Repubblica Ceca U21, in diretta dallo Stadion Z’dežele di Celje alle ore 21.00 di questa sera, martedì 30 marzo 2021, sarà valida per la terza e ultima giornata del girone B (che comprende anche l’Italia) degli Europei Under 21 2021, ultimo atto della fase a gironi eccezionalmente spostata a marzo per questa edizione. La diretta di Spagna Repubblica Ceca U21 attirerà dunque la nostra attenzione perché potrebbe incidere anche sui destini degli azzurrini del c.t. Nicolato, se la partita dell’Italia dovesse finire in parità, o comunque naturalmente servirà per definire la classifica finale del girone. La Spagna, che fino a questo momento ha nettamente vinto contro la Slovenia e poi ha pareggiato contro l’Italia, è certamente favorita contro la Repubblica Ceca e per il passaggio del turno per tornare da queste parti a ridosso dell’estate per la fase ad eliminazione diretta.

Quanto ai cechi, finora hanno pareggiato sia contro l’Italia sia contro la Slovenia: sono sembrati una squadra solida ma senza guizzi, tanto che dobbiamo ricordare a tal proposito un dato particolare e significativo, cioè entrambi i gol segnati dalla Repubblica Ceca in questi Europei Under 21 sono stati in realtà autoreti degli avversari. Basterà contro la Rojita, oppure l’esito di Spagna Repubblica Ceca U21 è già scritto?

DIRETTA SPAGNA REPUBBLICA CECA U21 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Spagna Repubblica Ceca U21, salvo variazioni di palinsesto, non sarà garantita in Italia e di conseguenza non possiamo indicarvi nemmeno una diretta streaming video, dal momento che la Rai in contemporanea trasmetterà naturalmente l’Italia. Il principale riferimento per seguire la partita saranno dunque siti e social della Uefa e delle due Federazioni nazionali.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA REPUBBLICA CECA U21

Nelle probabili formazioni di Spagna Repubblica Ceca U21 non ci dovrebbero essere troppi calcoli per i due c.t., perché nemmeno la Spagna ha la qualificazione già in tasca. Luis De la Fuente dovrà fare a meno dello squalificato Mingueza, che è stato espulso nel caotico finale della partita contro l’Italia, dunque potrebbe esserci Pipa per completare la retroguardia a quattro del 4-3-3 iberico, per il resto non ci dovrebbero essere particolari novità, anche se a centrocampo la Spagna Under 21 potrebbe giocarsi la carta Riqui Puig, rimasto in panchina contro l’Italia. La Repubblica Ceca del c.t. Karel Krejci dovrebbe invece scendere in campo con il 4-2-3-1: in porta Jedlicka, davanti a lui la difesa a quattro formata da Holik, Krejci, Chalus e Granecny; in mediana i titolari potrebbero essere Janosek e Sadilek, mentre Kohut, Sasinka e Bucha potrebbero agire sulla trequarti, in appoggio alla prima punta Lingr.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche alle quote fornite dall’agenzia Snai per il pronostico di Spagna Repubblica Ceca U21. Favoriti gli spagnoli, il segno 1 (formalmente Spagna in casa) è quotato infatti a 1,60, mentre poi si sale a quota 3,85 per il pareggio (segno X) e fino a 5,50 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di vittoria della Repubblica Ceca.



