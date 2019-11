Diretta Spagna Romania/ Streaming video: si chiude al Wanda Metropolitano (Europei)

Spagna Romania, diretta dall’arbitro bielorusso Aleksei Kulbakov stasera, lunedì 18 novembre alle ore 20.45 presso l’Estadio Wanda Metropolitano di Madrid, sarà una sfida valevole per l’ultima giornata delle qualificazioni a Euro 2020. Spagna Romania chiude il cammino degli iberici che hanno disputato delle qualificazioni autoritarie, superando anche la difficile situazione dovuta all’abbandono del CT Luis Enrique a causa della malattia, poi purtroppo fatale, della figlioletta. Il nuovo CT Roberto Moreno sta preparando la Spagna a un Europeo che dovrà segnare il riscatto, dopo le eliminazioni agli ottavi di finali a Euro 2016 (contro l’Italia) e ai Mondiali 2018 (contro la Russia). La Romania poteva avere ancora chance, ma nel precedente turno degli Europei la Nazionale allenata dall’ex milanista Cosmin Contra ha perso la partita con la Svezia e con essa il treno decisivo per approdare agli Europei, salvo playoff.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Spagna Romania non sarà trasmessa in diretta tv sui canali del digitale terrestre o del satellite in chiaro o a pagamento, né in diretta streaming video via internet: aggiornamenti in tempo reale si potranno reperire sul sito ufficiale uefa.com nella sezione dedicata a Euro 2020.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA ROMANIA

Vediamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni che scenderanno in campo in Spagna Romania, lunedì 18 novembre alle ore 20.45 presso l’Estadio Wanda Metropolitano di Madrid, sfida valevole per l’ultima giornata delle qualificazioni a Euro 2020. Spagna del CT Roberto Moreno schierata in campo con un 4-3-3: Kepa, Jesus Navas, Ramos, Llorente, Jordi Alba; Saul, Sergio, Fabiàn; Rodrigo, Ceballos, Paco Alcacer. Risponderà la Romania del CT Contra con un 4-5-1: Tatarusanu; Benzar, Tosca, Chiriches, Nedelcearu; Stanciu, Keseru, Deac, Marin, Grigore; Puscas.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, uno sguardo alle quote offerte dall’agenzia di scommesse sportive Snai per il pronostico su Spagna Romania. Come era facile prevedere, sono nettamente favoriti i padroni di casa della Spagna, tanto che il segno 1 è quotato appena a 1,17. Si sale poi a 7,50 in caso di pareggio (segno X) e fino a 15,00 volte la posta in palio per il segno 2, naturalmente qualora fosse la Romania a vincere a sorpresa a Madrid.



