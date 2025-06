DIRETTA SPAGNA ROMANIA U21 (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Ci siamo, la diretta Spagna Romania U21 sta per cominciare e allora è tempo alcuni numeri legati ai precedenti tra queste due nazionali. Le sfide registrate sono sette; la Spagna ha vinto le ultime cinque e ha un totale di sei affermazioni con una sola sconfitta, che tra l’altro è molto datata visto che stiamo parlando dell’ottobre 1997 (nel corso delle qualificazioni agli Europei), comunque un netto 4-0. Si è poi giocato alla fine degli anni Ottanta, sempre sulla strada della fase finale, con doppio 1-0 iberico; troviamo quindi due amichevoli nel 2019 e nel 2022, ma soprattutto il match del girone agli Europei due anni fa.

Anche in quel caso Spagna e Romania erano accoppiate nella prima fase, con i rumeni padroni di casa; a Bucarest però aveva vinto la Spagna – che poi avrebbe raggiunto la finale – con tre gol nel secondo tempo ad opera di Alex Baena, Juan Miranda (oggi terzino sinistro del Bologna) e Sergio Gomez. Il quadro dunque è abbastanza chiaro ma questa sera le cose potrebbero andare diversamente; è quello che stiamo per scoprire, mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare sia il campo perché la diretta Spagna Romania U21 sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

SPAGNA ROMANIA U21 IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

La diretta Spagna Romania U21 in tv non sarà trasmessa in Italia e quindi non possiamo segnalarvi nemmeno una diretta streaming video, le info ufficiali saranno sul sito della Uefa.

IBERICI FAVORITI CON QUALCHE INSIDIA

Una squadra reduce da una vittoria e una che ha debuttato con una sconfitta, incrocio sempre delicato alla seconda giornata: sarà così per la diretta Spagna Romania U21 che ci attende alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, sabato 14 giugno 2025, dallo stadio Tehelné pole di Bratislava, appunto per la seconda giornata del girone A degli Europei Under 21 2025.

Il gruppo è quello dell’Italia, per cui evidentemente ci interesserà da vicino il verdetto della diretta Spagna Romania U21. Al debutto la Spagna ha vinto, ma con qualche brivido contro la Slovacchia padrona di casa: due gol di vantaggio, rimonta subita e rete decisiva solamente al 90’ minuto di gioco.

Insomma, la Spagna ha sicuramente tanta qualità ma potrebbe concedere qualcosa in difesa, anche se sicuramente la partita di sabato avrà insegnato ai giovani iberici che non si deve mai abbassare la tensione in un contesto di così alto livello come sono gli Europei Under 21.

La Romania invece ha perso di misura contro l’Italia, dimostrando comunque di poter ben figurare nella manifestazione. Fare punti contro la Spagna sarebbe fondamentale per tenere vive le speranze di qualificazione, con la serenità di chi ha poco da perdere contro una rivale più quotata: ci potranno essere sorprese nella diretta Spagna Romania U21?

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA ROMANIA U21

Santi Denia, nelle probabili formazioni per la diretta Spagna Romania U21, dovrebbe schierare i suoi ragazzi con il modulo 4-2-3-1. Pubill, Mosquera, Tarrega (autore del gol decisivo) e Gerard Martin dovrebbero comporre la retroguardia a quattro davanti al portiere Iturbe. Ecco poi capitan Turrientes e Javi Guerra in mediana, mentre sulla trequarti potremmo vedere Juanlu, Torre e Lopez possibili titolari da destra a sinistra alle spalle di Mateo Joseph, favorito come centravanti.

Quanto alle scelte invece del c.t. Daniel Pancu per la sua Romania U21, eccovi un modulo tattico 4-3-3, con questi possibili undici titolari: il portiere Sava; davanti a lui la difesa a quattro con Strata, Ignat, Ilie e Borza che dovrebbero giocare dal primo minuto da destra a sinistra. A centrocampo il terzetto composto da Corbu, Akdag e Grameni, infine capitan Munteanu dovrebbe essere il centravanti del tridente d’attacco con le ali Stoica e Ilie al suo fianco.

PRONOSTICO E QUOTE

Tutto chiaro nel pronostico? Questo farebbero pensare le quote William Hill per la diretta Spagna Romania U21. Un successo iberico sarebbe nettamente favorito, con il segno 1 a quota 1,37, mentre già in caso di pareggio avremmo un intrigante 5,20 ed infine la valutazione è di 7,40 qualora vincesse la Romania.