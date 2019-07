Diretta Spagna Russia/ Streaming video e tv, iberiche favorite? (Europei basket 2019)

Spagna Russia, in diretta dalla Belgrade Arena di Belgrado, capitale della Serbia, si gioca alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, giovedì 4 luglio, per i quarti di finale degli Europei di basket femminile 2019. Da oggi comincia la vera e propria fase finale ad eliminazione diretta, dopo gli spareggi dei giorni scorsi che hanno definito la griglia delle migliori otto squadre d’Europa. Spagna Russia dunque mette di fronte le iberiche che hanno ottenuto il primo posto nel girone A che ha dato alla Spagna l’accesso immediato a questi quarti di finale e le russe, terze nel girone D, che hanno poi eliminato purtroppo proprio l’Italia, impedendo alle azzurre di arrivare ai quarti. Lo avevamo detto: la Russia come terza era uno spauracchio, le azzurre lo hanno scoperto sulla loro pelle e adesso attenzione a questa vera e propria mina vagante.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Spagna Russia sarà trasmessa come sempre sulla televisione satellitare: dunque tutti gli abbonati avranno la possibilità di rivolgersi ai canali del decoder per assistere alla sfida degli Europei di basket femminile 2019, in alternativa l’applicazione Sky Go permetterà, senza costi aggiuntivi, la visione in diretta streaming video su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA SPAGNA RUSSIA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Spagna Russia, dobbiamo dunque notare come primo elemento che le due squadre hanno avuto fin qui cammini ben diversi. Tre vittorie su tre per le iberiche, che sono di conseguenza ferme da domenica, quando è terminata la prima fase a gironi. La Russia invece è partita piano e nei gironi ha perso ben due partite, poi però ha cominciato a ingranare, come l’Italia ha imparato a sue spese martedì sera. Certo, per le russe ci sono due giorni in meno di riposo che possono essere un fardello non da poco, ma c’è pure il piccolo vantaggio di avere trovato un ritmo che la Spagna invece potrebbe avere un po’ perso. La Spagna parte tutto considerato certamente favorita, ma se la Russia della prima fase non avrebbe impensierito le iberiche ecco che adesso la situazione si fa già più incerto, dunque potremmo vivere un quarto davvero avvincente.



© RIPRODUZIONE RISERVATA