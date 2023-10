DIRETTA SPAGNA SCOZIA/ Video streaming tv: la storia del match (qualificazioni Euro 2024 12 ottobre 2023)

DIRETTA SPAGNA SCOZIA: I TESTA A TESTA

L’ultimo precedente nella diretta di Spagna Scozia è ovviamente quello della partita di andata, in queste qualificazioni agli Europei 2024: fine marzo, vittoria dei britannici per 2-0 grazie alla doppietta di Scott McTominay e Scozia che è dunque tornata a festeggiare una vittoria contro la Spagna dopo ben 39 anni. Tanto è passato infatti da un 3-1 sempre in un girone di qualificazione, ma che era per i Mondiali in Messico: eravamo ad Hampden Park, dunque Glasgow, doppietta di Mo Johnston e gol di un certo Kenny Dalglish mentre per la Spagna aveva segnato Andoni Goikoetxea.

Da quel momento la Roja ha vinto tre volte con due pareggi, l’ultima casalinga un 3-1 nell’ottobre 2011 (qualificazioni agli Europei) con le firme di David Silva (doppietta) e David Villa prima che il rigore di David Goodwillie accorciasse le distanze. Spulciando i precedenti di Spagna Scozia va poi notato che la nazionale britannica ha vinto una sola volta in terra iberica, ma in maniera roboante: era un’amichevole del giugno 1963, di lì a un anno la Spagna avrebbe vinto gli Europei ma quel giorno al Santiago Bernabeu era stata demolita da Denis Law, Dave Gibson, Frank McLintock, Davie Wilson, Willie Henderson e Ian St. John, trovando i suoi gol con Adelardo e José Veloso. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA SPAGNA SCOZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Spagna Scozia sarà in chiaro: salvo variazioni di palinsesto infatti questa partita valida per le qualificazioni agli Europei 2024 sarà trasmessa su Tv8, canale disponibile sul vostro televisore e che permetterà di avere accesso alle immagini anche in mobilità, visitando il sito www.tv8.it. Ricordiamo poi che questo match andrà in onda anche sui canali della televisione satellitare, nello specifico Sky Sport Uno; in questo caso la diretta streaming video sarà garantita senza costi aggiuntivi dall’applicazione Sky Go (sempre per gli abbonati) attivabile su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

SPAGNA SCOZIA: QUALIFICAZIONE A BRACCETTO?

Spagna Scozia è in diretta dall’Estadio de la Cartuja di Siviglia, alle ore 20:45 di giovedì 12 ottobre: si gioca per il gruppo A delle qualificazioni agli Europei 2024, ed è sostanzialmente la partita che potrebbe consegnare a entrambe il pass per la fase finale. Sarebbe così con una vittoria della Spagna, che insegue in classifica avendo perso in terra scozzese: la Roja ha 9 punti ma anche una partita in meno, prendendosi i 3 punti questa sera di fatto sarebbe qualificata qualora la Norvegia dovesse mancare la vittoria contro Cipro.

Questo risultato a Larnaca darebbe però strada libera, aritmeticamente, anche a una Scozia perfetta sino a questo momento: i britannici hanno sempre vinto e dunque sono davvero ad un passo dalla seconda qualificazione consecutiva alla fase finale. Adesso, aspettando che la diretta di Spagna Scozia prenda il via, proviamo a ragionare su quelle che potrebbero essere le scelte operate dai due CT sul terreno di gioco di Siviglia, prendendoci uno spazio per approfondire il tema legato alle probabili formazioni della partita.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA SCOZIA

Luis De La Fuente schiera un 4-3-3 in Spagna Scozia: dubbi soprattutto in attacco, dove Oyarzabal può fare l’esterno classico con Morata da centravanti o la prima punta tattica, a quel punto possibile spazio per il giovanissimo Lamine Yamal già titolare nel Barcellona, e Ferran Torres che completerebbe il tridente. A centrocampo Rodri sarà in cabina di regia, giocherà anche Gavi e l’altra mezzala uscirà dal ballottaggio tra Mikel Merino e Fabian Ruiz; Le Normand e Laporte i due centrali difensivi, Carvajal e Alejandro Baldé i terzini, in porta è testa a testa tra Unai Simon e Kepa Arrizabalaga.

La Scozia di Steve Clarke gioca con una difesa a cinque, ma Robertson si alza molto e Tierney si allarga, dunque di fatto potremmo parlare di una sorta di 4-5-1 con Porteous e Hendry centrali davanti a Gunn e Hickey terzino sinistro. A quel punto però McTominay giocherebbe più che altro tra le linee, magari insieme a McGinn; in mezzo resterebbe la cerniera che viene formata da Gilmour e McGregor, mentre come riferimento avanzato Clarke deve ancora sciogliere il dubbio tra Dykes e Ché Adams, che partono più o meno alla pari.

QUOTE E PRONOSTICO

A corredo della diretta di Spagna Scozia possiamo anche parlare del pronostico su questa partita, dunque leggiamo le quote che l’agenzia Snai ha fornito sul match valido per il gruppo A delle qualificazioni agli Europei 2024. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 1,30 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; il segno 5,25 che regola l’ipotesi del pareggio porta in dote una vincita che equivale a 9,50 volte la vostra giocata, mentre il segno 2 – sul quale puntare per il successo della formazione ospite – vi farebbe guadagnare X volte l’importo investito con questo bookmaker.











