Diretta Spagna Serbia/ Streaming video tv: per il primo posto (Mondiali basket)

Spagna Serbia, in diretta dal Wuhan Gymnasium naturalmente di Wuhan (Cina), si gioca alle ore 14.30 italiane di oggi pomeriggio, domenica 8 settembre 2019, per completare il girone J della seconda fase dei Mondiali di basket 2019. Spagna Serbia è una partita sempre di enorme fascino, anche se l’obiettivo principale è già stato raggiunto da entrambe le contendenti: infatti iberici e slavi sono affiancati sul 4-0 in classifica (sommando anche i risultati delle prime fase) e sono certi della qualificazione ai quarti, resta dunque solo da determinare chi lo farà come prima e chi come seconda di questo girone J, per formare il tabellone dell’eliminazione diretta. La Serbia per centrare la qualificazione ha travolto Porto Rico con facilità venerdì, la Spagna invece è uscita vittoriosa dalla dura battaglia con l’Italia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Per tutti gli appassionati di basket, ricordiamo che la diretta tv di Spagna Serbia sarà garantita da Sky, che detiene i diritti per trasmettere il Mondiale di basket 2019. Per la precisione, l’appuntamento questo pomeriggio sarà sul canale Sky Sport Arena (numero 204 della piattaforma), oppure tramite la diretta streaming video garantita dal servizio Sky Go.

DIRETTA SPAGNA SERBIA: IL CONTESTO

Verso la diretta di Spagna Serbia, sarà una partita decisamente affascinante, anche se il fatto che entrambe siano già qualificate ai quarti renderà la sfida meno accesa. I riflettori sono puntati probabilmente soprattutto sulla Serbia, che fino ad oggi è stata la Nazionale migliore di tutti i Mondiali: quattro vittorie su quattro ma soprattutto arrivate tutte in modo netto e convincente. La strada è ancora lunga perché c’è da vivere tutta la fase ad eliminazione diretta, tuttavia gli uomini di coach Sasha Djordjevic sono al centro dell’attenzione di tutto il mondo che segue il basket. La Spagna finora ha convinto meno sul piano del gioco, ma è pur sempre imbattuta con quattro vittorie su quattro: proprio la partita di oggi potrà dirci fino a che punto possa essere competitiva ai massimi livelli la squadra di Sergio Scariolo, che comunque è di certo avversaria scomoda per chiunque. Basterà per fermare la cavalcata trionfale della Serbia?



