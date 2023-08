Diretta/ Spagna Svezia (risultato 0-0) streaming video Rai: Rolfo impegna Coll! (Mondiali calcio femminile)

DIRETTA SPAGNA SVEZIA (RISULTATO 0-0): INTERVALLO

Spagna Svezia 0-0: non si sblocca ancora la partita valida per la semifinale dei Mondiali calcio femminile 2023. Meglio la nazionale iberica, che se non altro ci ha provato nelle prime battute: Carmona e Jennifer Hermoso sono arrivate alla conclusione prima della mezz’ora di gioco, senza però inquadrare lo specchio della porta e dunque non creando pericoli concreti alla Svezia. Da parte sua la nazionale scandinava si è fatta vedere soltanto nel finale di frazione, però in maniera molto pericolosa.

Fridolina Rolfo, che ricordiamo giocare in Spagna nel Barcellona (con cui ha recentemente vinto la Champions League, da grande protagonista) ha tirato dentro l’area di rigore, bravissima Catalina Coll a intuire e respingere. Per il momento comunque non sono ancora arrivati gol: il trend conferma quanto già visto nelle ultime partite ad eliminazione diretta ai Mondiali calcio femminile 2023, adesso sarà interessante scoprire se nel secondo tempo si sbloccherà il tabellino dei marcatori o ancora una volta bisognerà andare ai tempi supplementari senza reti… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA SPAGNA SVEZIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA SEMIFINALE

La diretta tv di Spagna Svezia sarà garantita su Rai 2, grande ribalta di un canale generalista per la semifinale dei Mondiali di calcio femminile 2023. Di conseguenza, sarà garantita a tutti pure la diretta streaming video di Spagna Svezia, naturalmente tramite sito Internet o applicazione del noto servizio Rai Play.

SPAGNA SVEZIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Ci siamo, sta per cominciare la diretta di Spagna Svezia, la prima semifinale dei Mondiali di calcio femminile 2023. Abbiamo accennato che la storia non sorride di certo alle iberiche: la Spagna femminile non ha mai partecipato alle Olimpiadi ed è appena al terzo Mondiale, con gli ottavi di finale del 2019 che erano stati il migliore risultato fino al balzo con le semifinali (come minimo) di questa edizione. Musica molto diversa per la Svezia, che è già alla sua quinta semifinale mondiale, anche se poi ha raccolto un secondo e tre terzi posti nei quattro precedenti.

Quanto alle Olimpiadi, le scandinave sono state medaglia d’argento nelle ultime due edizioni del torneo a cinque cerchi di calcio femminile. Insomma, la Svezia potrà mettere sul piatto anche la storia, ma naturalmente è tutto da dimostrare che la tradizione possa fare la differenza, pur dando sicuramente maggiore dimestichezza con le grandi sfide. Il verdetto naturalmente arriverà dal campo: diamo allora spazio alla diretta di Spagna Svezia! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SPAGNA SVEZIA: LA PRIMA SEMIFINALE AI MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2023

Spagna Svezia, in diretta dallo stadio Eden Park di Auckland (Nuova Zelanda), si gioca alle ore 10.00 italiane (le 20.00 locali) di questa mattina, martedì 15 agosto, perché il giorno di Ferragosto si aprirà all’insegna della prima semifinale dei Mondiali di calcio femminile 2023. Una sfida fra due Nazionali di altissimo livello, anche se a livello femminile dobbiamo precisare che la storia è dalla parte della Svezia, da sempre ai vertici internazionali, mentre in Spagna la crescita del calcio “rosa” è sicuramente più recente.

Si è giunti alla diretta di Spagna Svezia grazie all’eccellente cammino di iberiche e scandinave in questi Mondiali, noi ricordiamo ad esempio fin troppo bene il 5-0 che la Svezia ha rifilato all’Italia nella fase ai gironi. Per le scandinave poi c’è stato il colpo del successo agli ottavi contro gli USA, sia pure ai calci di rigore, mentre ai quarti la Svezia ha vinto 2-1 contro il Giappone. La Spagna invece ha dilagato 5-1 contro la Svizzera agli ottavi, mentre ai quarti ha avuto bisogno dei tempi supplementari per vincere 2-1 contro l’Olanda, finalista della scorsa edizione. Questo è il cammino finora, ma oggi è in ballo l’accesso alla finale: che cosa ci dirà la diretta di Spagna Svezia?

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA SVEZIA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Spagna Svezia. Per le iberiche potremmo indicare il modulo 4-3-3, nel quale il portiere Coll sarà protetta dalla difesa a quattro formata da Batlle, Paredes, Hernandez e Codina; a centrocampo invece le tre titolari della Spagna potrebbero essere Abelleira, Bonmati ed Hermoso; infine, il tridente offensivo con Caldentey, Gonzalez e Redondo, anche se naturalmente c’è pure una certa Putellas che ambisce ad una maglia da titolare.

La risposta della Svezia potrebbe invece concretizzarsi in un modulo 4-5-1, più coperto ma forse solo sulla carta: quanto alle titolari, ecco Musovic in porta; davanti a lei, i quattro difensori dovrebbero essere Andersson, Eriksson, Ilestedt e Bjorn; la linea a cinque del centrocampo della Svezia potrebbe invece proporci in campo dal primo minuto Asllani, Angeldal, Rolfo, Kaneryd e Rubensson; infine, Blackstenius sarà il punto di riferimento avanzato e terminale del gioco della Svezia.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta di Spagna Svezia secondo le quote dell’agenzia Snai. Le iberiche, formalmente padrone di casa, potrebbero essere favorite: il segno 1 infatti è quotato a 2,05, mentre poi si sale a quota 3,35 in caso di pareggio (segno X) e fino a 3,85 volte la posta in palio sul segno 2 qualora fosse la Svezia a vincere.











