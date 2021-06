Diretta Spagna Svezia/ Streaming video tv: la Roja fa il suo esordio! (Europei 2020)

DIRETTA SPAGNA SVEZIA: ECCO LA ROJA!

Spagna Svezia sarà diretta dall’arbitro sloveno Slavko Vincic: alle ore 21:00 di lunedì 14 giugno, presso l’Estadio de la Cartuja a Siviglia, assisteremo al match valido per la prima giornata nel gruppo E degli Europei 2020. Finalmente avremo l’esordio della Roja, una delle nazionali favorite per vincere il titolo: si è esaurito il grande ciclo che aveva portato in dote due titoli continentali, ma la Spagna resta un riferimento per la capacità di lavorare sui giovani, e lo ha dimostrato ancora centrando la Final Four di Nations League in cui sfiderà gli azzurri.

La Svezia ci aveva fatto fuori nel playoff per andare al Mondiale tre anni fa; rispetto ad allora non è cambiata molto, rimane dunque una nazionale che ha le potenzialità per essere una pericolosa outsider ma che già in questo girone dovrà lottare con le unghie e con i denti per prendersi il secondo posto e la qualificazione agli ottavi. Aspettando che la diretta di Spagna Svezia si giochi, proviamo adesso a fare qualche considerazione utile sulle scelte che verranno operate dai due CT, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA SPAGNA SVEZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Spagna Svezia, e vale per tutte le partite degli Europei 2020, sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare: è infatti Sky che si occupa dell’intera programmazione del torneo, dunque gli abbonati avranno accesso alle immagini attraverso il loro decoder e, in assenza di un televisore, potranno seguire il match anche grazie al servizio di diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e attivabile con l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA SVEZIA

Come sappiamo, in Spagna Svezia Luis Enrique non può utilizzare Sergio Busquets e Diego Llorente, positivi al Coronavirus: dunque nel 4-3-3 della Roja dovrebbe essere Rodri a giocare in mezzo al campo come regista, con Koke e Thiago Alcantara possibili mezzali con la concorrenza di Fabian Ruiz e Marcos Llorente. In difesa invece avremo Azpilicueta da terzino destro; Jordi Alba o Gayà sull’altro versante, in mezzo Pau Torres e uno tra Eric Garcia e Laporte. Per quanto riguarda il tridente offensivo, Morata giocherà da prima punta; Gerard Moreno e Ferran Torres potrebbero essere gli esterni, ma occhio ad Adama Traoré e Dani Olmo. La Svezia sarà senza Svanberg e Kulusevski, due tegole non da poco per Janne Andersson: dunque invariata la difesa, con Lindelof e Danielson davanti a Robin Olsen mentre Lustig e Bengtsson giocheranno sugli esterni, e un centrocampo nel quale Ekdal avrà in mano le redini del gioco con Sebastian Larsson e Olsson a fare da mezzali (qui se la gioca anche Cajuste), poi davanti sarà verosimilmente Claesson a prendere il posto di Kulusevski, con Isak e Berg a giocarsi la maglia da centravanti e Forsberg largo a sinistra, in ballottaggio con Quaison.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Spagna Svezia possiamo contare sulle quote ufficiali che sono state emesse dall’agenzia Snai: vale 1,35 il segno 1 su cui puntare per la vittoria della nazionale iberica, mentre per il segno X che identifica il pareggio abbiamo un valore che ammonta a 4,75 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto. Il segno 2, che è quello da giocare per l’affermazione degli scandinavi, porta in dote una vincita corrispondente a 9,75 volte la cifra investita con questo bookmaker.



