Diretta Spagna Svizzera donne streaming video Rai: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del quarto di finale agli Europei 2025.

DIRETTA SPAGNA SVIZZERA DONNE (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Eccoci al calcio d’inizio per la diretta Spagna Svizzera donne, inevitabile citare il fatto che la nazionale iberica è diventata una corazzata (campionessa mondiale in carica, ricordiamo) costruendo sulla superpotenza Barcellona, una squadra che ha vinto gli ultimi sei campionati e tre Champions League negli ultimi cinque anni, in cui ha sempre raggiunto la finale. Uno squadrone, che tra l’altro ha portato sia Alexia Putellas che Aitana Bonmatí a vincere per due anni consecutivi il Pallone d’Oro femminile, e che oggi monopolizza le scelte di Montserrat Tomé per la nazionale.

Diretta/ Svezia Inghilterra donne (risultato 2-2; 2-3 d.t.r.): Lionesses in semifinale! (Europei 2025)

Agli Europei 2025 la Spagna è una succursale blaugrana: 10 delle 23 convocate giocano nel Barcellona, stando alla formazione titolare che abbiamo ipotizzato avremo verosimilmente ben sei giocatrici del club catalano che inizieranno il quarto di finale stasera, ma potrebbero essere anche di più. Dall’altra parte tra l’altro gioca la già citata Sydney Schertenlieb che potrebbe essere una campionessa nel Barcellona di domani (ha 18 anni), mentre Ana-Maria Crnogorcevic ha vinto 12 trofei in quattro anni blaugrana. Per adesso però dobbiamo metterci comodi e lasciare che a parlare sia il Wankdorf con le sue protagoniste di serata, assistiamo insieme a questa diretta Spagna Svizzera donne che finalmente sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

Video Norvegia Italia donne (1-2)/ Highlights e gol: azzurre in semifinale (Europei 2025)

COME SEGUIRE LA DIRETTA SPAGNA SVIZZERA DONNE IN STREAMING VIDEO TV

La diretta tv di Spagna Svizzera donne ci fa compagnia in chiaro su Rai Sport, e allora la diretta streaming video sarà come sempre disponibile grazie a Rai Play. CLICCA QUI PER SPAGNA SVIZZERA DONNE SU RAIPLAY

QUALIFICAZIONE SCRITTA?

Manca ormai poco alla diretta Spagna Svizzera donne: ci spostiamo al Wankdorf di Berna, alle ore 21:00 di venerdì 18 luglio si gioca il terzo quarto di finale negli Europei 2025 di calcio femminile e possiamo dire che forse questa sia la sfida più scontata nel turno, chiaramente in attesa di seguirla insieme.

DIRETTA/ Norvegia Italia donne (risultato finale 1-2): azzurre in semifinale! (Europei 2025, 16 luglio)

Intanto però la Spagna, campionessa mondiale in carica, è una corazzata che nel primo turno non ha lasciato nulla al caso: tre vittorie in altrettante partite, battuta anche l’Italia per 3-1 nella sfida diretta per il primo posto, e un cammino fino a questo momento roboante e fatto di ben 14 gol segnati (tre quelli subiti).

La Svizzera ha la possibilità di giocare in casa questi Europei, ma ha faticato per prendersi i quarti: dopo aver perso contro la Norvegia (in rimonta), le rossocrociate hanno piegato l’Islanda solo nel finale e hanno dovuto aspettare il 92’ per trovare, con Riola Xhemaili, l’incredibile gol qualificazione contro la Finlandia.

Adesso il pronostico nella diretta Spagna Svizzera donne sembra prendere totalmente verso la Roja, ma il calcio è bello perché può portare in dote grandi sorprese e scopriremo se sarà così anche a Berna, nel frattempo facciamo qualche veloce considerazione sulle probabili formazioni di questo quarto di finale.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA SVIZZERA DONNE

Il dubbio maggiore per Montserrat Tomé nella diretta Spagna Svizzera donne è Aitana, ricoverata per meningite pochi giorni prima degli Europei: già titolare contro l’Italia, dovrebbe rimanere in campo anche stasera in un super centrocampo completato da Patri Guijarro e Alexia, in difesa invece conferma per il portiere Adriana Nanclares con Irene Paredes e Maria Méndez centrali, mentre Ona Batlle e Olga Carmona giocano sulle fasce. Nel tridente torna titolare Esther Gonzalez, già 4 gol nel torneo; le fa spazio Salma Paralluelo, conferma per Mariona e Claudia Pina favorita su Athenea.

La Svizzera della leggenda Pia Sundhage se la gioca con il 5-3-2: Livia Peng il portiere, davanti a lei terzetto centrale con Viola Calligaris, Stierli e Maritz mentre ad agire come laterali sono Beney a destra e Riesen a sinistra. In mezzo al campo non si dovrebbe cambiare: di conseguenza avremo Walti a dettare i tempi di gioco con Reuteler e Vallotto che saranno le due mezzali, nel reparto avanzato invece si dovrebbe andare con Schertenleib, che ritroverà tante compagne di squadra visto che gioca nel Barcellona, e Folmli, ma l’eroina della qualificazione Xhemaili potrebbe essere titolare e cambiare anche tatticamente la Svizzera donne.

QUOTE E PRONOSTICO SPAGNA SVIZZERA DONNE

Anche le quote emesse dalla Sisal non lasciano spazio alle rossocrociate nella diretta Spagna Svizzera donne: infatti il segno 1 per la vittoria della Roja vi farebbe guadagnare appena 1,11 volte quanto investito, mentre con il successo della Svizzera regolato dal segno 2 avreste un guadagno di addirittura 19,00 volte la posta in palio, ma del resto è alta anche l’eventualità dei tempi supplementari, quindi segno X per il pareggio, che arriva a 10,00 volte la vostra giocata.