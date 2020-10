Diretta/ Spagna Svizzera (Nations League) streaming video e tv

DIRETTA SPAGNA SVIZZERA: FURIE ROSSE IMBATTUTE!

Spagna Svizzera, sabato 10 ottobre 2020 alle ore 20.45, sarà un match valevole per la terza giornata della UEFA Nations League in programma presso l’Alfredo di Stéfano Stadium di Madrid. Gli elvetici proveranno a far terminare la serie d’imbattibilità delle Furie Rosse che dura quasi da due anni, per la precisione dal 18 novembre 2018 quando persero un match di Nations League contro la Croazia. La squadra allenata da Vladimir Petkovic è reduce da un ko interno in amichevole subito a San Gallo contro la Croazia, al vantaggio di Gavranovic i croati hanno risposto con i gol di Brekalo e Pasalic. La Spagna invece non è andata oltre il pari a reti bianche allo stadio José Alvalade di Lisbona nel test contro il Portogallo: il tecnico Luis Enrique ha provato a testare diversi elementi per capire quanto possano essere affidabili le seconde linee, con le Furie Rosse che pur trovandosi sempre nel gruppo delle Nazionali più forti del mondo stanno vivendo una delicata fase di ricambio generazionale.

DIRETTA SPAGNA SVIZZERA IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta della sfida di Nations League Spagna Svizzera non sarà prevista sulle reti in chiaro sul digitale terrestre o pay sul satellite, non sarà dunque disponibile neppure la diretta streaming video via internet dell’incontro. Il match potrà essere seguito con aggiornamenti in tempo reale sui profili social, come quelli su Facebook e Instagram, dedicati alle due Nazionali dalle rispettive Federazioni calcistiche.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA SVIZZERA

Le probabili formazioni del match di UEFA Nations League tra Spagna e Svizzera all’Alfredo di Stéfano Stadium di Madrid. 4-3-3 per la Spagna guidata in panchina dal Commissario Tecnico Luis Enrique: De Gea, Roberto, Ramos, Torres, Reguilon, Busquets, Ceballos, Merino, Traore, Rodrigo, Fati. La Svizzera di Vladimir Petkovic risponderà con un 5-4-1: Sommer, Mbabu, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Zuber, Embolo, Sow, Xhaka, Vargas, Seferovic.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Queste le quote dell’agenzia Snai per chi vorrà scommettere sulla sfida di Nations League tra Spagna e Svizzera. La vittoria interna degli iberici viene proposta a 1.35, l’eventuale pareggio viene quotato 4.40 mentre il successo esterno degli elvetici pagherebbe 9.00 volte la posta scommessa.



