Diretta Spagna Svizzera/ Streaming video: Furie Rosse per la vetta (Nations League)

DIRETTA SPAGNA SVIZZERA: SPAGNOLI FAVORITI!

Spagna Svizzera è in diretta a La Romareda di Saragozza, alle ore 20.45 di sabato 24 settembre 2022: la sfida è valida per la quinta giornata del gruppo B di Nations League. Un vero e proprio testacoda quello in programma tra pochi istanti: di fronte le Furie Rosse, in vetta alla classifica, e gli elvetici, fanalini di coda.

La Spagna ha raccolto 8 punti nelle prime quattro giornate, frutto di due vittorie e due pareggi. La compagine allenata da Luis Enrique è reduce da due successi di fila. Nell’ultimo turno è arrivato il trionfo per 2-.0 contro la Repubblica Ceca, reti di Soler e Sarabia. La Svizzera, invece è a quota 3 punti, frutto di una vittoria e tre sconfitte. Nell’ultima giornata è arrivata la vittoria per 1-0 sul Portogallo, rete decisiva di Seferovic.

DIRETTA SPAGNA SVIZZERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Spagna Svizzera sarà trasmessa dalla televisione satellitare: alcuni match di Nations League vanno in onda su questa emittente che è riservata agli abbonati, è questo il caso della partita in questione il cui canale di riferimento sarà Sky Sport Uno (numero 201 del decoder) con la possibilità di assistere alla sfida anche tramite il servizio di diretta streaming video, che viene fornita a tutti i clienti senza costi aggiuntivi ed è attivabile, con l’applicazione Sky Go, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ma non solo: la diretta tv di Spagna Svizzera sarà disponibile in chiaro anche sul canale 20 di Mediaset e naturalmente in streaming su Mediaset Play.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA SVIZZERA

Qualche nodo da sciogliere per Luis Enrique e Yakin in vista della diretta Spagna Svizzera. Andiamo a scoprire le probabili formazioni del match al via tra pochi minuti e partiamo dai padroni di casa. Furie Rosse in campo con il 4-3-3: Unai Simon in porta, linea a quattro formata da Carvajal, Eric Garcia, Pau Torres e Gayà. Busquets in cabina di regia, con Pedri e Koke mezzali. In attacco Pablo Sarabia e Ferran Torres a sostegno di Morata. Passiamo adesso alla Svizzera, in campo con lo stesso modulo: Sommer tra i pali, linea a quattro formata da Mbabu, Akanji, Elvedi e Rodriguez. A centrocampo Xhaka con Freuler e Zakaria. In attacco, invece, Shaqiri e Embolo ai fianchi di Seferovic.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a conoscere le quote per le scommesse della diretta Spagna Svizzera. I padroni di casa sono nettamente favoriti secondo i bookmakers, prendiamo come riferimento le quote di Eurobet: la vittoria della Spagna è a 1,42, il pareggio è a 4,25, mentre il successo della Svizzera paga 7,50 volte la posta. Passiamo adesso alle quote sul numero di gol: l’Under 2,5 è a 1,80, mentre l’Over 2,5 è a 1,90. Infine, le quote di Gol e No Gol, rispettivamente a 2,05 e 1,68.











