Diretta/ Spagna Svizzera U21 (risultato 0-0) streaming video Rai: si comincia, via! (oggi 1° luglio 2023)

DIRETTA SPAGNA SVIZZERA U21 (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta di Spagna Svizzera U21 prende il via tra pochi minuti: la Roja, come ben sappiamo, è la nazionale che insieme all’Italia ha vinto più volte gli Europei. Lo ha fatto per cinque volte, aggiungendovi poi tre finali perse e anche due volte in terza posizione: i titoli della Spagna sono ben tre nelle ultime cinque edizioni, per gli altri due bisogna tornare al 1986 e al 1988 mentre le tre finali perse risalgono a 1984 (contro l’Inghilterra), 1996 (contro l’Italia, ai rigori) e come tanti ricorderanno 2017, sconfitti dalla Germania.

Diretta/ Georgia Israele U21 (risultato finale 0-0; 3-4 dcr) video: Khvadagiani sul palo! oggi 1° luglio 2023

La Svizzera, lo abbiamo detto poco fa, ha disputato una sola finale agli Europei che è quella persa nel 2011 proprio contro la Spagna; è l’unica volta in cui la nazionale rossocrociata sia riuscita a classificarsi tra le prime tre. Questa sera il pronostico appare chiuso, ma non bisogna mai dimenticarsi che in una partita secca di questa portata potrebbe veramente e letteralmente succedere di tutto. Noi siamo pronti a scoprire quale delle due nazionali otterrà la qualificazione alla semifinale degli Europei U21 2023: mettiamoci comodi e lasciamo che finalmente a parlare sia il terreno di gioco qui a Bucarest, è davvero tutto pronto e quindi la diretta di Spagna Svizzera U21 può davvero farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

RISULTATI EUROPEI U21 2023/ Diretta gol: Georgia Israele in equilibrio! Live score (oggi sabato 1 luglio)

DIRETTA SPAGNA SVIZZERA U21 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Spagna Svizzera U21 viene trasmessa sulla televisione di stato: l’appuntamento con il quarto di finale agli Europei Under 21 2023 sarà dunque in chiaro per tutti, e nello specifico il canale sarà Rai Sport che trovate al numero 57 del vostro telecomando. In assenza di un televisore sarà poi possibile assistere alla partita anche grazie al servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi: basterà infatti visitare il sito di Rai Play oppure installare e attivare la relativa app su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI SPAGNA SVIZZERA U21 SU RAIPLAY

Probabili formazioni Spagna Svizzera U21/ Quote: Imeri è il protagonista elvetico (1 luglio 2023)

I TESTA A TESTA

Sono appena sei i precedenti della diretta di Spagna Svizzera U21, curiosamente l’ultimo lontano appena tre mesi perché le due nazionali hanno organizzato un’amichevole a fine marzo in preparazione agli Europei 2023. La Spagna ha vinto 3-2: al gol di Dan Ndoye dopo 7 minuti ha risposto Rodri Sanchez, poi nuovo vantaggio rossocrociato con Kastriot Imeri (su rigore) e doppietta di Rodrigo Riquelme a firmare il ribaltone della Roja. In generale la Spagna ha portato a casa quattro vittorie, contro una sola della Svizzera che è avvenuta nell’andata del playoff per andare agli Europei 2009: successo inutile perché tre giorni dopo la Spagna ha replicato quel 2-1 e ai supplementari ha trovato il gol della qualificazione con Raul Garcia.

Nelle altre tre sfide gli iberici non hanno mai subito gol, e ovviamente tra questi incroci spicca la finale degli Europei 2011: il 25 giugno, al Ceres Park di Aarhus (in Danimarca), la nazionale allenata da Luis Milla ha vinto la competizione giovanile continentale trovando il vantaggio nel finale del primo tempo, con Ander Herrera, e poi raddoppiando e chiudendo i conti a nove minuti dal 90’ grazie a una punizione di Thiago Alcantara. La Svizzera oggi cercherà dunque la sua rivincita a distanza di 12 anni… (agg. di Claudio Franceschini)

LA ROJA PARTE FAVORITA!

Spagna Svizzera U21 è in diretta dallo stadio Rapid-Giulesti di Bucarest, alle ore 21:00 di sabato 1 luglio: si gioca il secondo quarto di finale agli Europei Under 21 2023, ed è un grosso rimpianto per l’Italia che avrebbe potuto essere presente qualora avesse pareggiato l’ultima partita contro la Norvegia. Invece ai quarti del torneo è andata la Svizzera che, pur demolita dalla Francia, si è qualificata avendo segnato un gol in più degli azzurrini: una beffa tremenda ma va detto che i rossocrociati non hanno rubato alcunchè, sono stati bravi a trovare due gol contro di noi e ora ovviamente possono sperare.

La Spagna ha ottenuto il primo posto nel gruppo B, con il brivido: al 90’ stava perdendo la sfida diretta contro l’Ucraina, poi ha trovato la rete del pareggio e – anche qui – grazie alla differenza reti ha evitato l’incrocio con la Francia. Ora naturalmente la Roja dovrà dimostrare sul campo di essere superiore all’avversaria, come sembrerebbe essere; noi, aspettando che la diretta di Spagna Svizzera U21 prenda finalmente il via, possiamo fare un rapido excursus attraverso le scelte che saranno operate da parte dei due CT, leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA SVIZZERA U21

Dopo il turnover contro l’Ucraina, per Spagna Svizzera U21 Santi Denia dovrebbe tornare a utilizzare i suoi titolari: sarà un 4-2-3-1 con Tenas in porta protetto dai due centrali Pacheco e Aitor Paredes, mentre sulle corsie laterali dovrebbero correre Victor Gomez a destra e Juan Miranda sull’altro versante. A centrocampo possiamo aspettarci Sancet, sempre confermato, con il ritorno di Antonio Blanco al suo fianco; poi la linea sulla trequarti, Barrenetxea e Baena sarebbero gli esterni con Rodri Sanchez schierato in posizione centrale alle spalle dell’attaccante, ovviamente Abel Ruiz.

La Svizzera di Patrick Rahmen si dispone con il 4-2-3-1: Saipi il portiere, davanti a lui una linea nella quale Stergiou agisce in coppia con Amenda e sugli esterni dovremmo vedere Blum a destra e Vouilloz a sinistra. Spazio poi per la cerniera mediana che sarà formata da Jashari e Rieder, senza sorprese; Dan Ndoye dovrebbe giocare largo a sinistra con Males spostato sull’altra corsia, in posizione centrale sulla linea della trequarti avremo Imeri (due gol nelle prime due partite degli Europei Under 21) che supporterà la prima punta Amdouni.

QUOTE E PRONOSTICO

Volendo approfondire il discorso sulla diretta di Spagna Svizzera U21, possiamo fare una rapida analisi sulle quote che l’agenzia Snai ha emesso per questa partita valida per i quarti di finale degli Europei Under 21 2023. Il segno 1 che identifica la vittoria della Roja vi farebbe guadagnare 1,50 volte quanto messo sul piatto; il pareggio, che viene regolato dal segno X, porta in dote una vincita che corrisponde a 4,25 volte l’importo investito mentre con il segno 2, sul quale puntare per la vittoria dei rossocrociati, il bookmaker in questione vi premierebbe con una somma che equivale a 6,25 volte la vostra giocata.











© RIPRODUZIONE RISERVATA