Diretta Spagna Tunisia/ Streaming video tv: esordio per Scariolo (Mondiali Basket)

Spagna Tunisia, in diretta dal Guagzhou Gymnasium di Guangzhou, è la partita in programma oggi sabato 31 agosto con palla a due fissato per le ore 14,30 secondo il fuso orario italiano (ma saranno le ore 20,30 locali). La prima giornata dei Mondiali di basket 2019 di stanza in Cina ci offre con la diretta tra Spagna e Tunisia un match tutto da vivere: siamo infatti ben impazienti di vedere in campo proprio gli spagnoli, tra i grandi favoriti nella fase finale della manifestazione. Regina del continente europeo (in termini di club), ma protagonista assoluta degli ultimi tornei come nazionale, la squadra del ct Sergio Scariolo è al numero 2 del mondo e pure vanta nel suo spogliatoio nomi di gran peso, non ultimo Marc Gasol, giocatore Nba ai Toronto Raptors.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE SPAGNA TUNISIA

Ricordiamo che per i Mondiali di basket 2019 in Cina, il riferimento per gli appassionati sarà il satellitare di Sky, che ha acquistato in diritti esclusivi. Purtroppo però la diretta Spagna Tunisia, atteso match della manifestazione non sarà quindi visibile in diretta tv e non sono state date indicazioni riguardante una diretta streaming video della sfida. Il riferimento per tutti gli appassionati sarà quindi il portale ufficiale della manifestazione, al sito http://www.fiba.basketball/it/basketballworldcup/2019.

DIRETTA SPAGNA TUNISIA IL CONTESTO

Per la diretta tra Spagna e Tunisia, big match del girone C per i Mondiali di basket 2019 in Cina, il favore del pronostico ancor prima del fischio d’inizio non può che essere a favore della compagine iberica, che certo approda al continente asiatico in uno stato di grande forma e con maggiori sicurezze e ambizioni. La squadra del ct Scariolo infatti è di certo una consolidata realtà sul panorama internazionale e ce lo ricordano il bronzo alle ultime Olimpiadi di Rio come l’argento mondiale nel 2014 e il bronzo agli ultimi europei. Ben diverso è invece il caso della Tunisia, che pure non è rivale da prendere sottogamba, specie nel match di esordio, che si rivelerà fondamentale in termini psicologici. Ecco infatti che la squadra tunisina del ct Mario Palma è nel tabellone iridato come migliore seconda nel gruppo E del torneo continentale e pure vanta una sola esperienza nei mondiali, nell’edizione 2010.



