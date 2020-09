Diretta Spagna Ucraina/ Streaming video e tv: ucraini in testa (Nations League)

Spagna-Ucraina, in diretta domenica 6 settembre 2020 alle ore 20.45, sarà una sfida valevole per la UEFA Nations League che si disputerà all’Alfredo di Stefano Stadium di Madrid. Ovvero, lo stadio del centro sportivo di Valdebebas, di proprietà del Real Madrid, un gioiellino da 9.000 posti perfetto per i match a porte chiuse, dove le Merengues hanno anche chiuso la Liga appena vinta in rimonta contro il Barcellona. Le Furie Rosse allenate da Luis Enrique hanno iniziato nel migliore dei modi il loro cammino con un pareggio a Stoccarda contro la Germania, difficile banco di prova con i tedeschi che hanno messo alle strette gli iberici, prima di subire il gol del pareggio di Gaya siglato proprio all’ultimo minuto di recupero.

Dall’altra parte scenderà in campo l’Ucraina che arriva all’appuntamento da capolista nel girone di Champions League, avendo vinto 2-1 l’impegno di esordio contro la Svizzera. Yarmolenko e Zinchenko, elementi di spessore internazionale, hanno regalato un successo prezioso che ha confermato come l’Ucraina sia una delle realtà emergenti del calcio europeo, capace di conquistare agevolmente la qualificazione agli Europei del 2020 poi rinviati.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Spagna-Ucraina non sarà trasmessa in diretta tv: Mediaset detiene i diritti della UEFA Nations League ma questo match non è tra quelli previsti per la trasmissione in televisione in chiaro o in diretta streaming video via internet. Ci sarà la possibilità di seguire la diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale collegandosi sul sito ufficiale uefa.com.

SPAGNA UCRAINA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Spagna Ucraina, domenica 6 settembre 2020 alle ore 20.45 all’Alfredo di Stefano Stadium di Madrid per la UEFA Nations League. La Spagna allenata dal CT Luis Enrique partirà in campo schierata con un 4-3-3 con De Gea tra i pali, Carvajal e Gaya sulle fasce laterali della linea difensiva a quattro a destra e a sinistra, con Pau Torres e Sergio Ramos centrali. Terzetto sulla mediana composto da Fabian Ruiz, Thiago Alcantara e Busquets, mentre nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto Ansu Fati, Ferran Torres e Rodrigo. Risponderà con un 4-2-3-1 l’Ucraina allenata da Andrij Shevchenko con Pyatov tra i pali, Tymchyk esterno laterale di destra e Mykhaylichenko esterno laterale di sinistra in una difesa a quattro con Kryvtsov e Matviiekno impiegati come centrali. A centrocampo Stepanenko e Malinovsky si muoveranno alle spalle di Yarmolenko, Zinchenko e Konoplyanka, con Moraes punta centrale.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a scoprire le quote per il match dell’agenzia Snai. Per quanto riguarda la vittoria della Spagna, viene quotata 1.50, mentre l’eventuale pareggio viene proposto a una quota di 4.20. Sale a 6.50 la quota per l’eventuale affermazione dell’Ucraina. Per quanto riguarda i gol complessivamente realizzati nel corso della partita, la quota per l’over 2.5 viene proposta a 1.85, mentre l’under 2.5 viene quotato 2.00.



