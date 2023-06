DIRETTA SPAGNA UCRAINA U21/ Video streaming Rai: i precedenti del match sono tre (Europei 2023, 27 giugno)

DIRETTA SPAGNA UCRAINA U21: I TESTA A TESTA

La diretta di Spagna Ucraina U21 ci consegna appena tre precedenti: due partite sono andate in scena 18 anni fa nelle qualificazioni agli Europei (che erano gli ultimi vinti dall’Italia, per inciso) mentre l’altra fa riferimento al girone degli Europei 2011, nella fase finale. La Spagna, dopo uno 0-0 nel primo incrocio di sempre, ha vinto gli altri due incontri e nelle tre partite contro l’Ucraina non ha mai subito gol: una statistica dunque parecchio confortante per la Roja, anche se il match di oggi è distante quasi 12 anni dall’ultimo. Ad ogni buon conto: nella sfida casalinga del 2003 la Spagna U21 aveva vinto 2-0.

Un gol per tempo con le firme di Valdo e Rubén Castro, in campo quel giorno il compianto Dani Jarque e poi ancora Albert Riera, Asier Del Horno e Javier Portillo, mentre dalla panchina era entrato un certo Andrés Iniesta. Nel 2011 invece la vittoria della Spagna era stata ancora più netta: il mattatore era stato Juan Mata, autore di una doppietta – il secondo gol su rigore – con in mezzo il sigillo di Adrian Lopez. Alcuni elementi di quella squadra: David De Gea, Ander Herrera, Javi Martinez, Thiago Alcantara, Iker Muniain, Victor Ruiz, César Azpilicueta, Dani Parejo e Bojan Krkic. Questa sera si gioca come detto per il primo posto nel girone, vedremo come andrà… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA SPAGNA UCRAINA U21 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Spagna Ucraina U21 viene trasmessa su Rai Sport: è questa infatti una delle partite che per gli Europei U21 2023 sono fornite dalla televisione di stato, l’appuntamento è al canale 57 del vostro telecomando e ovviamente, in assenza di un televisore, sarà possibile assistere al match anche tramite il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e ha una doppia opzione, perché si può visitare il sito di Rai Play oppure installare la relativa app su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI SPAGNA UCRAINA U21 SU RAIPLAY

SPAGNA UCRAINA U21: CI SI GIOCA IL PRIMATO!

Spagna Ucraina U21 è in diretta dallo stadio Rapid Giulesti di Bucarest, alle ore 20:45 di martedì 27 giugno: si gioca per la terza e ultima giornata nel gruppo B agli Europei Under 21 2023, e il match è uno spareggio per il primo posto nel girone. Spagna e Ucraina hanno vinto due volte, battendo Romania e Croazia: dunque sono già aritmeticamente qualificate ai quarti di finale, ma adesso come detto si giocano il primato che può essere importante, perché l’incrocio con la seconda dell’altro girone potrebbe essere sulla carta più abbordabile.

Diciamo subito che la Spagna ha il vantaggio di poter anche pareggiare: infatti la differenza reti è maggiore per un gol – entrambe hanno la porta inviolata, per vincere il gruppo B l’Ucraina sarà costretta a vincere e dunque ora sarà interessante vedere quello che succederà, detto che la Roja rimane comunque favorita anche nella sfida diretta. Aspettando che la diretta di Spagna Ucraina U21 prenda il via, proviamo a fare adesso un rapido focus circa le scelte che potrebbero essere operate dai due CT per la partita di Bucarest, andando a leggere insieme le probabili formazioni per questa sera.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA UCRAINA U21

Nella diretta Spagna Ucraina U21 Santi Denia conferma ovviamente il 4-2-1-3: da valutare però un po’ di turnover anche se come detto il primo posto è importante. Diciamo allora che Tenas sarà il portiere, davanti a lui potremmo vedere Mario Gila insieme ad Aitor Paredes con Victor Gomez e Juan Miranda in qualità di terzini; poi la coppia schierata davanti al reparto arretrato potrebbe prevedere Gabri Veiga e Antonio Blanco, sulla trequarti Sancet in posizione centrale con Rodri Sanchez e Barrenetxea sulla sinistra, davanti Camello potrebbe anche prendere il posto del capitano e bomber Abel Ruiz.

A cercare il colpo è l’Ucraina U21 di Ruslan Rotan, quindi spazio ai titolari: squalificato Vanat, ma la prima punta nel 4-2-3-1 dovrebbe comunque essere Sikan che sarà supportato da una linea di trequarti con Kashchuk, Sudakov e Mudryk schierati da destra a sinistra. A fare da schermo a protezione della difesa dovremmo vedere Bondarenko e Brazhko; poi un reparto arretrato che, davanti al portiere Trubin (che ha buona esperienza internazionale) ci sarà spazio per Taloverov e Batagov centrali, a giocare come terzini saranno Sych a destra e Vivcharenko sull’altro versante.

QUOTE E PRONOSTICO

Volendo approfondire il discorso sulla diretta di Spagna Ucraina U21, possiamo fare una rapida analisi sulle quote che l’agenzia Snai ha emesso per questa partita valida per la fase a gironi degli Europei Under 21 2023. Il segno 1 che identifica la vittoria della Roja vi farebbe guadagnare 1,65 volte quanto messo sul piatto; il pareggio, che viene regolato dal segno X, porta in dote una vincita che corrisponde a 3,85 volte l’importo investito mentre con il segno 2, sul quale puntare per la vittoria dei gialloblu, il bookmaker in questione vi premierebbe con una somma che equivale a 4,75 volte la vostra giocata.











