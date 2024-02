DIRETTA/ Spal Arezzo video streaming tv: tantissimi pareggi nei precedenti! (Serie C, 23 febbraio 2024)

DIRETTA SPAL AREZZO, TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Spal Arezzo vede affrontarsi due formazioni che partendo dagli anni 2000 si sono affrontate in 11 circostanze. L’ago della bilancia pende dalle parti dell’equilibrio con ben 7 pareggi in 11 sfide. Entrambe le formazioni, poi, hanno presentato due vittorie contro la propria avversaria. La prima sfida che vi presentiamo è quella del 2000 con la vittoria dei ferraresi con il risultato di 2-1.

Pareggio con il risultato di 0-0 nel 2001 e nuova vittoria per la formazione biancoblù prima di lasciare spazio a tre pareggi. Il primo successo da parte della formazione granata risulta essere quello del 2003 con il risultato di 0-2. Ancora una volta tre pareggi consecutivi tra il 2004 e il 2016 prima di lasciare spazio alla seconda, ed ultima, vittoria per l’Arezzo: si trattava della gara di andata di questo campionato, terminata con il risultato di 3-1. (Marco Genduso)

SPAL AREZZO, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Spal Arezzo sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Spal Arezzo sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

PARTITA EQUILIBRATA SULLA CARTA

La diretta Spal Arezzo, in programma venerdì 23 febbraio alle ore 20:45, racconta della 28esima giornata di Serie C Girone B. Gli estensi arrivano da tre partite consecutive senza perdere ovvero le vittorie contro Recanatese e Pescara più il pareggio per 1-1 con la Fermana. La sconfitta manca dal 4 febbraio nel 2-1 inflitto dalla Lucchese.

L’Arezzo ha rialzato la china e dopo le sconfitte con Pescara, Olbia e Cesena più i pareggi contro Entella e Pontedera, è tornata a vincere. Il successo risale allo scorso weekend quando grazie alla reti di Gucci nel secondo tempo l’Arezzo è riuscito a battere la Recanatese. In trasferta, gli tre punti sono stati raccolti con la Carrarese a metà gennaio.

SPAL AREZZO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Spal Arezzo vedono i padroni di casa schierarsi col 4-4-2. In porta Galeotti, difesa a quattro composta da Ghiringhelli, Peda, Valentini e Bruscagin. Nella zona nevralgica del campo agiranno Carraro e Buchel con Dalmonte e Maistro larghi. Tandem offensivo Antenucci-Zilli.

L’Arezzo replica con l’assetto tattico 4-2-3-1. Tra i pali Trombini, retroguardia formata da Lazzarini, Masetti, Polvani e Montini. In mediana spazio per il duo Bianchi-Damiani mentre la batteria di trequartisti vedrà Pattarello, Catanese e Gaddini. Unica punta Gucci.

SPAL AREZZO, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Spal Arezzo danno per favorita la squadra di casa a 2.10. Secondo bwin, la X vale 3.10 esattamente come il 2 fisso.

L’Over 2.5 è dato esattamente a 2 contro l’1.68 dell’Under. Il Gol, ovvero entrambe le squadre a segno, è offerto a 1.83 mentre No Gol a 1.85.

