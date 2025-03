DIRETTA SPAL AREZZO, LA SALVEZZA PARE ANCORA POSSIBILE

Si parte venerdì 7 marzo 2025 alle ore 20:30 con la diretta Spal Arezzo. Presso lo Stadio Paolo Mazza di Ferrara gli Estensi necessitano di fare punti così da poter rimanere in corsa per il treno salvezza dato che al momento si trovano in diciassettesima posizione con venticinque punti, condizionati pure dai tre inflitti dalla Federazione. I biancazzurri arrivano dal pareggio maturato contro il Pescara, ancora in crisi di risultati, interrompendo in questo modo la striscia di sconfitte consecutive maturata in precedenza. La Lucchese, appena sopra, dista però sei lunghezze e per uscire dalla zona retrocessione bisognerà conquistare un altro punto ed agganciare il Perugia.

Se la passa decisamente meglio invece l’Arezzo, in sesta posizione con quarantasei punti. I toscani hanno conquistato due vittorie in altrettante gare di campionato scavalcando la Pianese, ora sotto di un paio di lunghezze, e puntano ora al quinto posto della Vis Pesaro, a cinquanta punti. Il Cavallino deve comunque stare molto attento a non sottovalutare gli avversari della trentesima giornata per non rischiare di subire l’immediato controsorpasso ad opera dei bianconeri.

DIRETTA SPAL AREZZO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Appuntamento sul canale Sky Sport 253 per seguire la diretta Spal Arezzo in ogni suo minuto. E’ dunque obbligatorio aver sottoscritto un abbonamento a Sky per poter vedere la sfida in programma questo weekend che sarà disponibile pure in streaming sull’applicazione Sky Go.

DIRETTA SPAL AREZZO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Visto il recente pareggio ottenuto, il tecnico Francesco Baldini dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-3 con Galeotti, Fiordaliso, Nador, Bruscagin, Calapai, Radrezza, Zammarini, Mignanelli, Spini, Antenucci e Parigini anche per quanto riguarda le probabili formazioni della diretta Spal Arezzo. Il 4-3-3 con Trombini, Renzi, Gilli, Chiosa, Righetti, Damiani, Guccione, Capello, Pattarello, Ravasio e Tavernelli dovrebbe invece essere la soluzione adottata dal tecnico Bucchi per impostare i suoi amaranto dall’inizio del match.

DIRETTA SPAL AREZZO, LE QUOTE

I bookmakers del calibro di Bwin indicano un possibile vincitore per la diretta Spal Arezzo attraverso le loro quote fornite in relazione al match della trentesima giornata. Il segno 2, e cioè l’eventuale vittoria dei toscani, è quotata a 2.37 mentre il successo degli emiliani indicato dal segno 1 è pagato invece a 2.50. Ci si attende quindi una gara molto combattuta con il pareggio, e dunque l’x, come punteggio meno plausibile perchè si possa verificare dato l’x infine a 3.30.