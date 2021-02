Diretta/ Spal Ascoli (Primavera) streaming video e tv: estensi verso i play off!

DIRETTA SPAL ASCOLI PRIMAVERA: PADRONI DI CASA LANCIATI!

Spal Ascoli, in diretta dal Centro Sportivo G.B. Fabbri, in programma sabato 6 febbraio 2021 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per la quinta giornata d’andata del campionato Primavera 1. Gli estensi vogliono sfruttare l’appuntamento ben decisi a proseguire la loro marcia verso i play off, pur essendo reduci da un doppio dispiacere in trasferta. Dopo l’impresa contro la capolista Roma, battuta solo dalla Spal finora in campionato, la squadra di Scurto è caduta in casa del Milan in campionato; quindi, negli ottavi di finale di Coppa Italia, ancora un ko sul campo dell’Empoli, che ha avuto dunque accesso ai quarti. Per riscattarsi la Spal chiederà strada a un Ascoli che finora ha perso 6 partite su 6 in campionato: dopo l’ultimo 5-0 subito in casa del Cagliari i marchigiani hanno operato un cambio della guardia in panchina, passando dalla guida di Guillermo Abascal a quella di Simone Seccardini (ex tecnico dell’Under 17 e affiancato in panchina da Nico Stallone), chiamato a risollevare una situazione molto difficile, per provare a rincorrere quantomeno l’obiettivo play out.

DIRETTA SPAL ASCOLI PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Spal Ascoli Primavera non sarà trasmessa in diretta tv sul digitale terrestre. La partita si potrà seguire grazie a Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, che metterà a disposizione la diretta streaming video tramite il proprio sito Internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL ASCOLI PRIMAVERA

Le probabili formazioni della sfida tra Spal e Ascoli Primavera presso il Centro Sportivo G.B. Fabbri. I padroni di casa allenati da Giuseppe Scurto scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Galeotti; Iskra, Peda, Raitanen, Yabre; Attys, Zanchetta, Tunjov; Cuellar, Pinotti, Ellertsson. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Simone Seccardini con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto: Radano; Gurini, Alagna, Olivieri, Luciani; Pulsoni, Colistra, Franzolini; Pozzessere, Lisi, Intinacelli.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Spal Ascoli Primavera: il segno 1 per la vittoria interna permetterebbe infatti di guadagnare una cifra corrispondente a 1.87 volte quanto investito, per contro il segno 2 che regola l’affermazione esterna porta in dote una vincita pari a 3.90 volte quanto messo sul piatto. Abbiamo poi l’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno X: in questo caso la somma intascata ammonterebbe a 3.50 volte l’importo giocato con questo bookmaker.

