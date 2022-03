DIRETTA/ Spal Ascoli video streaming tv: i precedenti sono in equilibrio

DIRETTA SPAL ASCOLI: TESTA A TESTA

Andiamo a dare uno sguardo ai precedenti della diretta di Spal Ascoli. Al Paolo Mazza di Ferrara le due squadre si sono affrontate, prima di oggi, in tre occasioni. Il bilancio ci parla di una vittoria a testa e un pareggio. L’ultima volta risale al 16 aprile scorso quando l’Ascoli andò a vincere in trasferta col risultato finale di 1-2. Al minuto 26 la squadra di casa aveva sbloccato il match con un gol di Valoti. Il pareggio lo siglava Sabiri alla fine del primo tempo.

Nella ripresa gli ospiti trovavano la via dei tre punti ribaltando la partita con un gol di Bajic. La Spal non vince tra le mura amiche dalla sfida del 21 settembre 2014 per la quinta giornata di Serie C Girone B. A deciderla, in un grande equilibrio, fu Finotto al minuto 79. Alla fine del primo tempo la squadra ospite era rimasta in dieci a causa di un rosso diretto alzato ad Addae. La gara di oggi sicuramente sarà molto importante per le prospettive stagionali delle due squadre. (Matteo Fantozzi)

DIRETTA SPAL ASCOLI STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta tv della partita Spal Ascoli sarà affidata all’emittente satellitare Sky Sport. Per poter seguire la gara bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio. L’emittente, offre anche la possibilità di accedere al match in diretta streaming video attraverso l’applicazione Sky Go. In alternativa, la Serie B può essere seguita sulle piattaforme digitali DAZN ed Helbiz, le quali offrono la possibilità di accedere alla diretta streaming video attraverso le proprie applicazioni. Per visionare le gare, bisogna disporre di una connessione a internet e un dispositivo mobile: smartphone, tablet o PC, in alternativa una Smart TV.

PARTITA EQUILIBRATA!

Spal Ascoli in diretta sabato 12 marzo 2022 alle ore 16.15 presso lo stadio Paolo Mazza di Ferrara, sarà una sfida valevole per la 29^ giornata del campionato di Serie B. Anche dopo l’1-1 interno contro il Frosinone restano vive le ambizioni marchigiane di qualificazione ai play off a fine stagione. I bianconeri restano di una lunghezza davanti al Perugia all’ottavo posto e mantengono comunque una solidità che li sta portando a lottare per l’ingresso nella post season.

Più indietro la Spal che è reduce però da un successo fondamentale in chiave salvezza sul campo del Como, gli estensi sono ora a +6 dalla Alessandria penultima e dalla zona play out, con la prospettiva della salvezza diretta ormai sempre più concreta. Nel match d’andata Spal vincente di misura allo stadio Cino e Lillo Del Duca con un gol di Colombo, l’Ascoli ha invece fatto bottino pieno nell’ultima trasferta del 16 aprile 2021 allo stadio Mazza, 1-2 con i gol firmati da Sabiri e Bajic.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL ASCOLI

Le probabili formazioni della diretta Spal Ascoli, match che andrà in scena allo stadio Paolo Mazza di Ferrara. Per la Spal, Roberto Venturato schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Thiam; Dickmann, Vicari, Capradossi, Celia; Da Riva, Viviani, Zanellato; Rossi; Colombo, Vido. Risponderà l’Ascoli allenato da Andrea Sottil con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Leali; Baschirotto, Botteghin, Bellusci, Falasco; Saric, Buchel; Paganini, Maistro, Dionisi; Tsadjout.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Spal Ascoli, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Spal con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo dell’Ascoli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.90.

