DIRETTA/ Spal Atalanta Primavera, streaming video tv: all’andata vinsero gli estensi

DIRETTA SPAL ATALANTA PRIMAVERA: LO STORICO

Pur pronti a dare la parola al campo per la diretta tra Spal e Atalanta primavera, ci pare utile prima andare a controllare anche lo storico che unisce i due club, protagonisti oggi nella 27^ giornata di campionato. Dati alla mano possiamo però raccontare di appena un solo testa a testa ufficiale occorso tra le due squadre, che dunque mai, prima di questa stagione 2020-21 hanno avuto modo di affrontarsi a viso aperto. Il riferimento è al turno di andata, di scena lo scorso 26 febbraio per la 12^ giornata. Allora in terra bergamasca ben ricordiamo il successo strappato dagli estensi con il risultato di 1-0: decisiva fu dunque la rete di Luca Moro, arrivata su rigore nella ripresa. (agg Michela Colombo)

DIRETTA/ Genoa Sassuolo Primavera (risultato 2-1) streaming tv: la riapre Artioli!

DIRETTA SPAL ATALANTA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Spal Atalanta Primavera sarà come di consueto trasmessa da Sportitalia, casa del campionato Primavera 1, per l’esattezza sul canale SI SoloCalcio, oppure anche tramite la diretta streaming video che sarà disponibile a tutti tramite la app di Sportitalia oppure il sito Internet www.sportitalia.com

Diretta/ Fiorentina Torino Primavera (risultato finale 2-2): Cancello pareggia al 89'

SFIDA DELICATA PER I PLAY OFF

Spal Atalanta Primavera, in diretta venerdì 4 giugno 2021 alle ore 19.00 presso il Centro Sportivo G.B. Fabbri sarà una sfida valevole per la dodicesima giornata di ritorno del campionato Primavera 1. Un vero e proprio spareggio play off tra gli estensi e i bergamaschi, che al momento sono appaiati al sesto posto a quota 42 punti, peraltro a una sola lunghezze di distanza dall’Empoli quinto.

Dunque la qualificazione alla post season passerà probabilmente da questo scontro diretto. La Spal sembrava lanciata ma invece è incappata in un passo falso in casa del Cagliari che ha complicato la situazione, mentre l’Atalanta battendo in rimonta la Lazio in trasferta ha interrotto una serie di 3 partite senza vittoria, riproponendo con forza la sua candidatura. Occhio però a chi arriva dalle retrovie, con un eventuale pareggio che potrebbe rimettere Milan e Sassuolo, al momento a quota 38 a 4 punti di distanza, di nuovo in corsa per questo ambito sesto posto che porta ai play off.

Diretta/ Lazio Atalanta Primavera (risultato finale 1-3): la Dea avvicina i playoff!

PROBABILI FORMAZIONI SPAL ATALANTA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della sfida tra Spal e Atalanta Primavera presso il centro sportivo G.B. Fabbri. I padroni di casa allenati da Giuseppe Scurto scenderanno in campo con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Galeotti; Savona, Peda, Csinger, Yabre; Tunjov, Zanchetta, Ellertsson; Attys; Jaume Cuéllar, Pith. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Massimo Brambilla con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto: Gelmi, Ghislandi, Ruggeri, Zuccon, Cittadini, Scalvini, Sidibe, Gyabuaa, Kobacki, Cortinovis, Oliveri.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida tra Spal e Atalanta Primavera, le quote del bookmaker Snai moltiplicano per 2.80 la posta scommessa sulla vittoria interna, mentre la quota relativa al pareggio viene proposta a 3.20 e la quota riferita al successo in trasferta viene offerta a 2.40 volte rispetto a quanto messo sul piatto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA