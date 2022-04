Diretta/ Spal Atalanta streaming video tv: bergamaschi lanciati (Primavera)

DIRETTA SPAL ATALANTA PRIMAVERA: OSPITI FAVORITI!

Spal Atalanta, in diretta domenica 24 aprile 2022 alle ore 13.00 presso il Centro Sportivo G.B. Fabbri sarà una sfida valevole per la 31^ giornata del campionato Primavera 1. Bergamaschi lanciati dopo una striscia di 6 vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia. L’Atalanta dopo l’ultimo successo interno contro il Genoa si è isolata al quarto posto in classifica e si è garantita l’accesso ai prossimi play off, ma vincendo anche a Ferrara potrebbe puntare anche a chiudere la regular season al secondo posto.

La Spal perdendo sul campo della Fiorentina nell’ultima partita ha invece incassato la sua quarta sconfitta consecutiva ed è matematicamente retrocessa nel campionato Primavera 2, sicura ormai del penultimo posto finale. All’andata Atalanta vincente in casa sugli estensi con un netto 3-0, bergamaschi vincenti 1-2 anche nell’ultimo precedente disputato in casa degli emiliani il 4 giugno 2021.

DIRETTA SPAL ATALANTA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Spal Atalanta Primavera sarà disponibile in chiaro su Sportitalia, canale numero 60 del digitale terrestre. L’emittente televisiva è ormai da anni la casa del campionato Primavera, offrendo le partite sui propri canali. Sportitalia offre anche la possibilità di seguire la gara in diretta streaming video tramite il sito internet o l’app.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL ATALANTA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Spal Atalanta Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo G.B. Fabbri. Per la Spal, Paolo Mandelli schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Rigon; Valdesi, Saio, Nador, Yabre; Martini, Mihai, Boccia; Noireau, Wilke, Orfei. Risponderà l’Atalanta allenata da Massimo Brambilla con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto :Dejcar; Del Lungo, Ceresoli, Bernasconi, Zuccon; Giovane, Berto, Sidibe; Chiwisa, De Nipoti, Cissè.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Spal Atalanta Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Spal con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo dell’Atalanta, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.60.











