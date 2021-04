Diretta Spal Bologna Primavera/ Streaming video tv: bel derby emiliano

DIRETTA SPAL BOLOGNA PRIMAVERA: SFIDA COMBATTUTA!

Spal Bologna Primavera, in diretta alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, sabato 17 aprile 2021, sarà l’ultima delle quattro partite in programma oggi per la diciannovesima giornata del campionato Primavera 1. Sarà dunque un bel derby emiliano quello proposto dalla diretta di Spal Bologna Primavera, con citazione d’obbligo per gli ospiti rossoblù che hanno saltato per Covid le ultime due partite e dunque tornano in campo per la prima volta addirittura dal 21 marzo scorso (di mezzo c’è stata pure la sosta per le Nazionali), quando la Primavera del Bologna aveva perso per 2-4 in casa contro la Fiorentina.

La Spal Primavera invece è una bellissima realtà del campionato in corso, come ha confermato anche la scorsa giornata, nella quale i giovani estensi sono andati a vincere per 0-2 in casa del Torino. Padroni di casa che potrebbero dunque essere sulla carta favoriti oggi: andrà davvero così in Spal Bologna Primavera?

DIRETTA SPAL BOLOGNA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Spal Bologna Primavera sarà garantita da Sportitalia, che è la casa del Campionato Primavera 1, sul proprio canale SI Solocalcio in chiaro per tutti, oppure sarà disponibile anche la diretta streaming video accessibile tramite il sito Internet www.sportitalia.com oppure l’app di Sportitalia.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL BOLOGNA PRIMAVERA

Diamo adesso uno sguardo a quelle che potrebbero essere le probabili formazioni di Spal Bologna Primavera. Cominciamo col dire che è difficile sbilanciarsi sul Bologna, reduce da una pausa forzata che tra Nazionali e Covid dura da ben quattro settimane, dunque sarà importante soprattutto la condizione di ogni singolo giocatore nelle decisioni del mister. Per la Spal Primavera potremmo invece disegnare un modulo 4-3-1-2 a rombo, che in linea di massima potrebbe avere questi interpreti: Galeotti in porta; davanti a lui la difesa a quattro formata da Iskra, Peda, Owolabi-Belewu e Yabre; a centrocampo il terzetto che potrebbe vedere protagonisti Ellertson, Simonetta e Attys; infine il reparto offensivo con il numero 10 Campagna a sostegno dei due attaccanti Seck e Cuellar.

