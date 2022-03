Diretta Spal Bologna/ Streaming video tv: scontro diretto per la salvezza (Primavera)

DIRETTA SPAL BOLOGNA: PUNTI CHE PESANO!

La diretta di Spal Bologna, match valido per la ventiduesima giornata del campionato di Primavera 1, andrà in scena sabato 5 marzo a partire dalle ore 13.00. È un vero e proprio scontro diretto per la salvezza, dato che i padroni di casa si trovano al penultimo posto della classifica a quota 17, mentre gli ospiti sono al quartultimo con 23 punti. I baby rossoblù sono dunque sulla carta leggermente favoriti, ma ad avere la meglio sul campo sarà la squadra che darà di più per conquistare la permanenza in categoria.

Gli ultimi risultati ottenuti dalle due compagini rispecchiano il momento nero che esse stanno vivendo. I baby estensi, infatti, non vincono da ben dodici turni: l’ultimo successo risale a novembre dello scorso anno. Nel turno precedente sono stati sconfitti (risultato finale 4-2) dai pari età del Cagliari. Gli emiliani hanno una situazione meno drammatica, dato che l’ultima vittoria risale a tre turni fa, anch’essa arrivata in uno scontro diretto, quello contro il Lecce. Nello scorso turno, però, hanno pareggiato contro i pari età della Sampdoria (risultato finale 2-2).

DIRETTA SPAL BOLOGNA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta di Spal Bologna Primavera, in programma a partire dalle ore 13.00, sarà visibile in chiaro – senza dunque il bisogno di sottoscrivere alcun abbonamento – sul canale SoloCalcio di SportItalia, al numero 61 del digitale terrestre. L’emittente televisiva, infatti, ormai da anni detiene i diritti per la trasmissione degli impegni del campionato di Primavera 1. Le partite non saranno tuttavia disponibili esclusivamente sui canali di Sportitalia, bensì anche in streaming video tramite il sito internet ufficiali oppure l’applicazione per smartphone e tablet.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL BOLOGNA

In occasione della ventiduesima giornata del campionato, Spal Primavera e Bologna Primavera hanno l’obbligo di conquistare punti per puntare la salvezza. Il tecnico dei padroni di casa Paolo Mandelli dovrebbe scendere in campo con il consueto 4-3-3: Rigon; Valdesi, Saio, Nador, Yabre; Martini, Mihai, Boccia; Noireau, Wilke, Orfei. L’allenatore degli ospiti Luca Vigiani dovrebbe schierarsi a specchio. Questo il suo 4-3-3: Bagnolini; Amey, Stivanello, Urbanski, Raimondo; Pagliuca, Rocchi, Pyyhtia, Motolese; Wallius Kalle, Anna.



