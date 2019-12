Diretta Spal Brescia/ Streaming video tv: penultima contro ultima (Serie A)

Spal Brescia che sarà diretta dal signor Daniele Orsato è uno dei match più attesi della quindicesima giornata del campionato di Serie A 2019-2020, in programma alle ore 15:00 di domenica 8 dicembre presso lo stadio “Paolo Mazza” di Ferrara. Se Ultimo cantava “Il ballo delle incertezze”, pare proprio che le due compagini abbiano deciso di fare proprio questo brano. Sono pochi, anzi, pochissimi i punti fermi in questo complicato avvio stagionale per estensi e lombardi. I primi “vantano” il peggior attacco della competizione (9 reti segnate) e possono contare unicamente sulla continuità della propria guida tecnica, quel Leonardo Semplici che gode della fiducia dei dirigenti emiliani, consapevoli del lavoro positivo svolto in questi anni dal toscano sulla panchina biancazzurra. Le Rondinelle, invece, hanno vissuto dapprima l’esonero di Eugenio Corini, poi quello di Fabio Grosso, con annesso ritorno di Eugenio Corini sulla tolda di comando di una rosa che pare ormai allo sbando, travolta dai capricci di Mario Balotelli e dalla frustrazione che serpeggia all’interno della tifoseria. Il Brescia, dopo il confronto con la Spal, affronterà Lecce e Sassuolo: 270 minuti che potranno dire molto, moltissimo sulle chance di permanenza nella massima serie del fanalino di coda del campionato (7 punti, 10 reti realizzate e 26 subite).

PROBABILI FORMAZIONI SPAL BRESCIA

Per quanto concerne le formazioni di Spal e Brescia, si assisterà probabilmente a una sfida scacchistica fra i due allenatori, che dovrebbero partire addirittura con lo stesso modulo. Semplici, tecnico spallino, confermerà l’adozione del 3-5-1-1, schierando tra i pali l’ex atalantino Berisha, protetto dai centrali Thiago Cionek, Vicari e Igor, brasiliano acquistato in estate dal Salisburgo. Nel centrocampo a 5 dovrebbero partire larghi sugli esterni Tomović e Reca, mentre a fare da incursori interni dovrebbero essere Kurtić e Murgia, con Valdifiori vertice basso della mediana. Valoti, poi, autore della marcatura della speranza nel ko rimediato al “Giuseppe Meazza” di Milano per mano dell’Inter (2-1 il punteggio finale), agirà alle spalle dell’unica punta Petagna, bomber della squadra con 4 sigilli all’attivo. Passando invece al Brescia, che, come detto, riaccoglie in panchina Corini, nel 3-5-2 iniziale dovrebbero sicuramente trovare spazio Joronen, Mangraviti, Cistana e Chancellor. Probabile l’impiego sulle corsie laterali di Sabelli e Martella, con Ndoj, Tonali e Rômulo chiamati a serrare le fila a metà campo. In avanti, la coppia d’attacco dovrebbe essere composta da Balotelli e Torregrossa.

