DIRETTA/ Spal Brescia (risultato finale 0-2): decidono Tramoni e Bisoli nella ripresa

DIRETTA SPAL BRESCIA (RISULTATO FINALE 0-2): DECIDONO I GOL DI TRAMONI E BISOLI

Termina la diretta di Spal Brescia. Dopo un primo tempo piuttosto equilibrato, nella ripresa il Brescia è riuscito subito a portarsi in vantaggio con Tramoni. Dopo circa un quarto d’ora Bisoli ha realizzato il gol del raddoppio, chiudendo di fatto il match. La Spal però non si arrende e al 76′ va vicina ad accorciare le distanze. Serie di batti e ribatti in area con Giuseppe Rossi che va alla conclusione più di una volta, ma viene sempre murato dalla difesa ospite.

Diretta/ Roma Spal Primavera (risultato finale 4-1): netta vittoria giallorossa!

I padroni di casa continuano a spingere, e negli ultimi dieci minuti di gara provano l’assalto all’area avversaria. La Spal si riversa in attacco e lascia spazi nelle retrovie. All’87’ prova ad approfittarne Aye, che riesce a mettere la palla in rete, commettendo però prima fallo su Pomini, l’arbitro annulla quindi lo 0-3. Nel recupero non succede nulla, e la gara si conclude quindi con la vittoria del Brescia, con il risultato di 0-2. (Aggiornamento di Maurizio Mastroluca)

Diretta/ Brescia Monza (risultato finale 0-2): la chiude Machin al 55', Inzaghi KO!

DIRETTA SPAL BRESCIA (RISULTATO 0-2): TRAMONI-BISOLI, DOPPIO VANTAGGIO OSPITE

Inizia il secondo tempo della diretta di Spal Brescia. Dopo un primo tempo piuttosto combattuto, con entrambe le squadre che hanno provato a realizzare il gol del vantaggio, le due compagini tornano in campo per disputare la seconda frazione di partita. Al 48′ il Brescia sblocca il risultato. Bisoli pesca Moreo in area di rigore. L’attaccante appoggia di petto per Leris, che tocca per l’accorrente Tramoni, tiro e gol del vantaggio, 0-1.

La reazione della Spal non si fa attendere, e arriva al 56′. Gran conclusione dalla distanza di Viviani. La palla è ben indirizzata e Joronen con un volo riesce a deviarla in calcio d’angolo. Il Brescia prova quindi ad abbassare i ritmi, cercando di addormentare il gioco e gestire così il vantaggio con tranquillità. I padroni di casa provano a cercare spazi, i quali sono però ben coperti dalla difesa delle rondinelle. Al 72′ raddoppia il Brescia. Palacio difende palla da Dickman e appoggia per Bisoli, che calcia di prima intenzione e batte Pomini, 0-2. (Aggiornamento di Maurizio Mastroluca)

DIRETTA/ Crotone Spal (risultato finale 1-2) video tv: Kargbo non basta ai calabresi

DIRETTA SPAL BRESCIA (RISULTATO 0-0): FINE PRIMO TEMPO

Termina il primo tempo della diretta di Spal Brescia. Dopo una bella mezz’ora di partita, il Brescia prova a prendere il sopravvento, con la Spal che attende la squadra avversaria. Al 31′ rondinelle pericolose. Incomprensione tra Cocco e Pomini, palla regalata al Brescia. La sfera finisce a Tramoni che converge verso il centro e calcia, ma il su tiro viene murato dalla difesa di casa.

Nei minuti successivi, la gara vive una fase di equilibrio, con nessuna delle due compagini che riesce a penetrare nella difesa avversaria, con il gioco che si sviluppa principalmente a centrocampo. Al 45′ Colombo prova la giocata vincente. L’attaccante si porta la palla sul sinistro, e scarica un potente tiro mancino, che fa la barba al palo e finisce fuori. Al 45′ il punteggio è fermo sullo 0-0. (Aggiornamento di Maurizio Mastroluca)

DIRETTA SPAL BRESCIA (RISULTATO 0-0): JORONEN SALVA LE RONDINELLE

Continua il primo tempo della diretta di Spal Brescia. Primo quarto d’ora piuttosto combattuto, con il Brescia leggermente meglio. Al 6′ Leris si è divorato il gol del vantaggio, non inquadrando la porta da pochi passi. La Spal comunque c’è, e con la costruzione dal basso, prova a far correre a vuoto le rondinelle, che attuano un pressing molto alto. Al 21′ grandissima parata di Joronen, che salva il risultato.

Traversone di Celia da sinistra, Melchiorri in avvitamento colpisce di testa. La palla è indirizzata sotto la traversa, e Joronen con un volo riesce ad alzarla in corner. Al 25′ ci prova nuovamente il Brescia. Cross di Leris per Moreo, conclusione di prima intenzione, che termina fuori dallo specchio della porta. Dopo 30′ di gioco, il punteggio è ancora fermo sullo 0-0. (Aggiornamento di Maurizio Mastroluca)

DIRETTA SPAL BRESCIA (RISULTATO 0-0): LERIS SI DIVORA IL GOL DEL VANTAGGIO

Inizia la diretta di Spal Brescia. Le due squadre sono schierate in campo e sono pronte a dare il via alla diciassettesima giornata del campionato di Serie B. Nei primi minuti di gioco è il Brescia che prova a prendere in mano il pallino del gioco, gestendo il possesso palla. Al 6′ palla gol enorme per il Brescia. Tramoni scappa via sulla sinistra, entra in area e serve al centro Leris, che tutto solo davanti a Pomini, sbaglia clamorosamente la mira spedendo sul fondo.

Al 9′, prova a rispondere la Spal, sfruttando la dinamicità di Dickman. Servizio del terzino verso il centro, appoggio di Colombo all’indietro per Esposito, che calcia dalla trequarti, non centrando lo specchio della porta. Primi dieci minuti giocati con grande intensità da entrambe le squadre. Al 13′ nuovo tentativo delle rondinelle. Bertagnoli riceve palla sulla trequarti, controlla palla e avanza fino al limite, il suo tentativo a giro termina però fuori. Al 14′ gol annullato alla Spal. Colombo servito in verticale, batte Joronen, l’attaccante era in fuorigioco. (Aggiornamento di Maurizio Mastroluca)

DIRETTA SPAL BRESCIA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA

Spal Brescia comincia: Piero Giacomelli, 44enne direttore di gara appartenente alla sezione di Trieste, arriva, con la gara che vede opposte allo stadio Paolo Mazza di Ferrara la Spal di Josep Clotet e il Brescia, diretto da Filippo Inzaghi, alla 3a direzione stagionale nella serie B. Nella seconda gara diretta ha incrociato il Brescia nel successo esterno per 1 – 0 sul campo del Benevento nell’ambito della 11esima giornata, mentre non ha incrociato la Spal.

Dal punto di vista della disciplina, l’arbitro friulano ha estratto 9 cartellini gialli e uno rosso, mentre non ha decretato calci di rigore. A completare la squadra arbitrale allo stadio Mazza saranno i segnalinee Tolfo e Saccenti, ed il quarto uomo Moriconi. Postazione VAR per Abbattista, con assistente Mondin. Speriamo però naturalmente che non ci sia l’arbitro fra i protagonisti di questa partita: parola dunque al campo, Spal Brescia inizia!

DIRETTA SPAL BRESCIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Spal Brescia sarà affidata ai canali della televisione satellitare: la Serie B infatti è trasmessa integralmente su Sky, e dunque gli abbonati potranno assistere a questa partita sfruttando anche il servizio di diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go. Sarà una visione in mobilità anche quella garantita da DAZN, che come nella passata stagione resta il fornitore di tutti i match del campionato cadetto (in questo caso potrà essere utilizzata anche una smart tv dotata di connessione a internet).

TESTA A TESTA

Avvicinandoci alla diretta di Spal Brescia, bella sfida per la 17^ giornata di Serie B ci pare opportuno ora andare a curiosare anche nello storico che unisce i due club, oggi protagonisti. Dati alla mano possiamo oggi raccontare di ben 44 precedenti ufficiali occorsi tra i due club, per la precisione dal 1922 a oggi e pure in occasione del primo e secondo campionato nazionale come anche nella Lega Pro.

Curiosamente, nonostante la ricchezza di dati in nostro possesso, il bilancio che otteniamo è in equilibrio: ecco che spiccano allora ben 18 pareggi come pure 13 successi della Spal e 13 affermazioni del Brescia. Va pure detto che l’ultimo testa a testa occorso tra le due squadre è recente e risale solo alla scorsa stagione della serie B: allora tra andata e ritorno pure ricordiamo che fu doppia affermazione della Leonessa, in casa e in trasferta. (agg Michela Colombo)

SFIDA DURA PER INZAGHI

Spal Brescia, in diretta sabato 11 dicembre 2021 alle ore 14.00 presso lo stadio Paolo Mazza di Ferrara, sarà una sfida valevole per la diciassettesima giornata di andata del campionato di Serie B. Cercano la riscossa le Rondinelle dopo la sconfitta interna contro il Monza costata di nuovo il primato in classifica. Pisa al momento al comando con una lunghezza di vantaggio sul Lecce e 2 sul Brescia, che ha perso però anche lo scontro diretto coi toscani con due sconfitte nelle ultime tre partite disputate in campionato.

Un momento d’incertezza di cui proverà ad approfittare la Spal, reduce dal colpo esterno di Crotone che ha regalato una vera boccata d’ossigeno agli estensi, ora a +5 dal Cosenza quintultimo e dalla zona play off. Il 30 dicembre 2012 Spal e Brescia si sono ritrovate di fronte per l’ultima volta allo stadio Mazza con vittoria per 2-3 dei lombardi, sempre con il punteggio di 3-2 l’ultima vittoria della Spal in casa contro le Rondinelle, datata 11 novembre 2016.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL BRESCIA

Le probabili formazioni di Spal Brescia, match che andrà in scena al Paolo Mazza di Ferrara. Per la Spal, Pep Clotet schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Pomini; Dickmann, Peda, Capradossi, Celia; Da Riva, Esposito, Crociata; Mancosu; Colombo, Seck. Risponderà il Brescia allenato da Filippo Inzaghi con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Joronen; Cistana, Chancellor, Mangraviti; Leris, Bisoli, Van de Looi, Bertagnoli, Pajac; Palacio, Bajic.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere su Spal Brescia al Paolo Mazza di Ferrara, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Spal con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.70, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo del Brescia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.45.



© RIPRODUZIONE RISERVATA