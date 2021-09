Diretta/ Spal Cagliari (Primavera) streaming video tv: estensi scottati

DIRETTA SPAL CAGLIARI: RISULTATO INCERTO!

Spal Cagliari, in diretta domenica 26 settembre 2021 alle ore 11.00 presso il Centro Sportivo G.B. Fabbri sarà un sfida valevole per la quarta giornata d’andata del campionato Primavera 1. Giallorossi chiamati a ripartire dopo il pareggio in casa del Milan. Gli estensi arrivano all’appuntamento scottati dopo il ko contro l’Empoli: i campioni d’Italia in carica hanno travolto in goleada gli emiliani, un 6-0 che brucia anche perché la Spal non aveva iniziato in maniera negativa il suo cammino in campionato, battendo la Sampdoria in casa per poi pareggiare contro il Verona in casa e non subendo gol in nessuna delle due occasioni.

Per questo il tracollo di Empoli è stato piuttosto inaspettato. I biancazzurri proveranno a scrollarsi di dosso i brutti pensieri contro un Cagliari che ha però iniziato ottimamente la stagione, al momento componendo con Roma e Inter il terzetto a quota 7 punti in testa al campionato Primavera. Importante l’ultima vittoria casalinga, per 2-1 contro la Fiorentina, ma i sardi hanno dato un segnale di continuità anche in Coppa Italia, sconfiggendo con un netto 4-0 il Monza e dimostrando uno stato di forma brillante a prescindere dallo spessore dell’avversario.

DIRETTA SPAL CAGLIARI PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Spal Cagliari Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia Solo Calcio, canale numero 61 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL CAGLIARI PRIMAVERA

Le probabili formazioni di Spal Cagliari, match che andrà in scena al Centro Sportivo G.B. Fabbri. Per la Spal, Fabrizio Piccareta schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Rigon; Forapani, Nador, Bugaj, Csinger; D’Andrea, De Milano, Gineitis; Saiani, Fiori, Campagna. Risponderà il Cagliari allenato da Alessandro Agostini con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: D’Aniello; Zallu, Palomba, Iovu, Kourfalidis; Conti, Delpupo, Tramoni; Astrand John, Yanken, Desogus.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Centro Sportivo G.B. Fabbri, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Spal con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo del Cagliari, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.90.



