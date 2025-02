DIRETTA SPAL CAMPOBASSO (RISULTATO 0-1): DI NARDO SBLOCCA

E’ cominciata da circa dieci minuti di gioco la diretta Spal Campobasso e il risultato live è di 0-1. Ospiti in vantaggio al quarto minuto, grazie ad un gol di Di Nardo: Bifulco si inventa un bell’assist per il compagno di squadra, che in dribbling supera il portiere avversario e deposita la palla in rete per il vantaggio degli ospiti. Doccia fredda per la formazione di casa, che dopo pochi minuti dal fischio di inizio è già costretta a rincorrere.

Diretta/ Venezia Lazio (risultato 0-0) video streaming tv: spreca Dia! (Serie A, 22 febbraio 2025)

Ricordiamo le formazioni ufficiali, cominciando dalla squadra di casa, in campo con un 4-3-3: Galeotti; Fiordaliso, Arena, Bassoli, Mignanelli; Radrezza, Nador, Awua; Spini, Antenucci, Parigini. Rispondono gli ospiti con un 3-5-2 con Neri; Remy, Benassai; Calabrese; Pierno, Cerretelli, Serra, Pellitteri, Martina; Bifulco, Di Nardo. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Diretta/ Triestina Alcione Milano (risultato 0-0) video streaming tv: equilibrio! (Serie C, 22 febbraio 2025)

SI GIOCA TRA SPAL CAMPOBASSO

Come di consueto abbiamo il nostro appuntamento con la diretta di SPAL Cambobasso da un punto di vista più statistico, questa rubrica oltre ad enunciare qualche numero che potrebbe essere importante nella lettura della partita ci permetterà anche di capire i trend delle due formazioni. Iniziamo dunque dai padroni di casa che sono la squadra che crea più passaggi riusciti all’interno della Serie C di questo girone, parliamo infatti di 380 passaggi completati in media e la percentuale di realizzazione è del 91%. In attacco poi producono 2,3 Xg per partita secondo il calcolo AVG, anches e difficilmente riescono a concretizzare tutte le azioni da rete.

Diretta/ Pisa Juve Stabia (risultato 0-0) streaming video tv: ci prova Moreo! (Serie B, 22 febbraio 2025)

Invece il Campobasso è una squadra che sta facendo fortuna grazie ad una solida difesa che subisce in emdia 0,8 gol ogni novanta minuti. Questo ci permetterebbe anche di dire che ogni squadra che affronta il Campobasso si vede dimezzata i propri xG, andrà cosi anche oggi? Cerchiamo di capirlo nel prossimo aggiornamento della diretta di Spal Campobasso, si inizia finalmente con il blocco dedicato al commento live di questa sfida. (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta SPAL Campobasso, come vedere la partita in streaming video e tv

La diretta SPAL Campobasso sarà resa disponibile da Sky Calcio e Sky Sport, o dalle piattaforme di streaming video tramite SkyGo o NowTv.

Scontro tra due squadre in difficoltà

La diretta SPAL Campobasso andrà in scena allo Stadio Paolo Mazza e sarà valida per il 28° turno del girone B di Serie C e vedrà scontrarsi due squadre che hanno vissuto una stagione ricca di alti e bassi che li vede lottare per riuscire a salvarsi senza dover passare dai playout, i padroni di casa sono nel pieno della lotta salvezza, sono al 17° posto con 24 punti e nell’ultima partita è uscita sconfitta 0-3 nella partita con il Rimini. Gli ospiti invece sono fuori dalla zona playout ma non per molto, sono al 14° posto con 30 punti ma nell’ultima partita sono riusciti a vincere 1-0 in casa contro la Ternana

Formazioni SPAL Campobasso, probabili scelte dei tecnici

Per la diretta SPAL Campobasso delle 15.00 i padroni di casa potrebbero scendere in campo con il 4-3-3 del mister Francesco Baldini con Galeotti tra i pali, Mignanelli, Bassoli, Nador e Fiordaliso in difesa, Haoudi, Radrezza e Zammarini in mezzo al campo, e tridente offensivo composto da Parigini e Spini sulle fasce e Antenucci punta centrale. Gli ospiti invece proporranno il 5-3-2 scelto dal tecnico Piero Braglia con Neri in porta, Martina e Pierno sugli esterni, Calabrese, Benassai e Remy i tre difensori centrali, Chiarello, Cerretelli e Serra centrocampisti e coppia d’attacco Bifulco e Di Nardo

SPAL Campobasso, quote e possibile risultato finale

La diretta SPAL Campobasso non è una gara che ci si aspetta possa essere divertente e ricca di occasioni offensive ma invece è probabile che le due formazioni scelgano di accontentarsi di un pareggio che gli farebbe ottenere un punto utile in ottica salvezza.

La squadra di casa è in una serie negativa che dura ormai da 4 partite consecutive ed è quindi difficile pensare che riuscirà a dare una svolta per il suo campionato in questa partita, gli ospiti invece dopo tante sconfitte sono tornati alla vittoria e potrebbero proseguire con i risultati positivi per mantenere il loro vantaggio sulle inseguitrici. Dando uno sguardo ai siti di scommesse invece, in particolare bet365, il pareggio ha la quota più alta a 3.20 mentre la vittoria della SPAL, e la vittoria del Campobasso, hanno la stessa quota di 2.50.