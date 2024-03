DIRETTA/ Spal Carrarese video streaming tv: una storia lunga quasi 90 anni (Serie C, 23 marzo 2024)

DIRETTA SPAL CARRARESE: I TESTA A TESTA

Possiamo presentare il testa a testa nella diretta di Spal Carrarese, una partita che si può ampiamente raccontare nei suoi precedenti: le due squadre non si sono incrociate tra il 2016 e il 2023 per la grande ascesa degli estensi fino alla Serie A, ma tra gli anni Ottanta e l’inizio del terzo millennio abbiamo davvero tanti match (i primi due sono di quasi 90 anni fa) con un’epoca recente che sorride alla Spal, che per esempio ha vinto tre partite consecutive prima di cadere allo stadio dei Marmi lo scorso novembre.

Tra questo filotto abbiamo anche una vittoria al Paolo Mazza, nel novembre 2015: all’epoca si parlava di Lega Pro, era comunque il girone B e aveva deciso Michele Castagnetti. Se invece vogliamo trovare l’ultima volta in cui la Carrarese ha vinto in casa della Spal dobbiamo tornare alla stagione precedente: stesso contesto, era metà dicembre e si trattava di una partita da metà classifica. A decidere era stato Matteo Merini: una doppietta con un gol per tempo, portando il suo totale stagionale a 7. Oggi la Carrarese parte favorita ma la Spal è comunque in ripresa, sarà allora intrigante assistere a questa diretta dal Mazza che rappresenta l’ennesimo incrocio tra le due squadre. (agg. di Claudio Franceschini)

SPAL CARRARESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Spal Carrarese sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Spal Carrarese e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Spal Carrarese, in diretta sabato 23 marzo 2024 alle ore 17.30 presso lo stadio Paolo Mazza di Ferrara, sarà una sfida valida per la trentatreesima giornata del campionato di Serie C. Spal e Carrarese si trovano in estremi opposti della classifica, con ben 25 punti di differenza tra loro. Un divario che pochi avrebbero previsto all’inizio della stagione. La Spal, retrocessa dalla Serie B, ambiva a risalire immediatamente, mentre la Carrarese mirava a un campionato di buon livello, puntando almeno ai playoff. Tuttavia, la realtà in campo ha sorpreso entrambe le squadre.

La Carrarese, attualmente al terzo posto e con un vantaggio di 9 punti sulla quinta, sta lottando per confermare il podio. Ha perso solo una partita nelle ultime 16 (vincendo anche l’ultima sfida con la Juventus U23) e nel girone di ritorno è la seconda squadra per punti, dietro solo al Cesena. Dall’altra parte, la Spal sta vivendo una situazione completamente diversa. Nonostante il cambio di allenatore, il rendimento della squadra non è migliorato significativamente. Attualmente si trova un solo punto sopra la zona playout. La salvezza diretta, se raggiunta, permetterebbe alla squadra di dimenticare una stagione difficile e pianificare un futuro più ambizioso.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL CARRARESE

Le probabili formazioni della diretta Spal Carrarese, match che andrà in scena allo stadio Paolo Mazza di Ferrara. Per la Spal, Domenico Di Carlo schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Galeotti; Bruscagin, Valentini, Fiordaliso, Ghiringhelli; Edera, Collodel, Carraro, Dalmonte; Antenucci, Petrovic. Risponderà la Carrarese allenata da Antonio Calabro con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Bleve; Coppolaro, Di Gennaro, Imperiale; Zanon, Schiavi, Capezzi, Cicconi; Panico, Della Latta; Capello.

SPAL CARRARESE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Spal Carrarese ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Spal con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.90, mentre l’eventuale successo della Carrarese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.50.

