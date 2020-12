Diretta/ Spal Chievo (Serie B) streaming video DAZN: rincorsa alla vetta

DIRETTA SPAL CHIEVO: SFIDA DA SERIE A!

Spal Chievo, in diretta dallo stadio Paolo Mazza di Ferrara e in programma martedì 15 dicembre 2020 alle ore 21.00, sarà una sfida valevole per la dodicesima giornata d’andata del campionato di Serie B. Rincorsa alla vetta da parte di due formazioni ambiziose, entrambe con un passato recente in Serie A, che stanno vivendo un momento cruciale. La Spal sembrava pronta a lanciare l’assalto al primo posto, ma sabato scorso non è riuscita a sfruttare il passo falso della Salernitana, battuta a Brescia, perdendo sul campo del Cittadella e scivolando al terzo posto in classifica, restando a -2 dal primo posto ma facendosi sorpassare dall’Empoli. Per riscattarsi la squadra di Marino chiederà strada a un Chievo che dopo una doppia sconfitta è riuscito a rialzare la testa battendo con un rotondo 3-0 la Reggina nell’ultimo turno di campionato. La squadra di Aglietti continua ad avere un’ottima difesa, ma il tris ai calabresi ha lanciato anche un attacco che per gli scaligeri aveva avuto numeri non soddisfacenti finora. Dopo il ko di Frosinone con la clamorosa rimonta subita, il Chievo proverà ora a fare punti in trasferta, ultima vittoria a Monza il 24 ottobre scorso.

DIRETTA SPAL CHIEVO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Spal Chievo non sarà disponibile sui canali della nostra televisione, come di consueto quando si parla del campionato di Serie B con l’eccezione dell’anticipo; la partita comunque è fornita dalla piattaforma DAZN – per l’appunto – che i clienti potranno attivare come di consueto su dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone per la visione in diretta streaming video, oppure installandola su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL CHIEVO

Le probabili formazioni di Spal Chievo, sfida che andrà in scena presso lo stadio Paolo Mazza di Ferrara. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Pasquale Marino con un 3-4-3: Thiam; Vicari, Salamon, Tomovic; Sernicola, Sala, Missiroli, Murgia; Di Francesco, Castro, Paloschi. Gli ospiti guidati in panchina da Alfredo Aglietti schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-4-2: Semper; Mogos, Leverbe, Gigliotti, Renzetti; Canotto, Obi, Palmiero, Garritano; Djordjevic, Margiotta.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie B tra Salernitana e Lecce, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 2.10, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.10, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 3.80.



