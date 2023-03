DIRETTA/ Spal Cittadella video streaming tv: ferraresi avanti nei precedenti

DIRETTA SPAL CITTADELLA: I TESTA A TESTA

La diretta di Spal Cittadella ci consegna un incrocio quasi classico, giocato davvero tante volte anche nel nuovo millennio. Dal 2002 a oggi le sfide sono ben 17, e hanno riguardato la Serie C1 così come la Serie B; il bilancio ci dice che la Spal ha vinto 7 volte mentre il Cittadella ha portato a casa 4 successi, dunque abbiamo anche 6 pareggi. Curiosamente le ultime tre partite in assoluto sono terminate 0-0; la Spal ha vinto nel marzo 2021 qui al Mazza per 1-0, grazie al gol messo a segno da Sergio Floccari, mentre nel novembre 2017 il Cittadella aveva centrato il colpo esterno in un quarto turno di Coppa Italia, con gli estensi che erano in Serie A ma erano stati battuti da un’autorete di Pa Konate e il gol di Andrea Schenetti.

Ricordiamo anche la semifinale di Coppa Italia Lega Pro, nel 2015-2016: la qualificazione era andata ai veneti, grazie a un 2-1 al Tombolato dopo che al Mazza era terminata 1-1 la sfida della settimana precedente, con Daniel Cappelletti che al 90’ minuto aveva risposto al rigore con cui Gianmarco Zigoni aveva portato in vantaggio la formazione estense. (agg. di Claudio Franceschini)

SPAL CITTADELLA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Spal Cittadella sarà trasmessa per gli abbonati sulla televisione satellitare sul canale Sky Sport 253. Come sempre nel campionato cadetto, ci sarà però anche la tripla possibilità della diretta streaming video di Spal Cittadella, che sarà garantita ai rispettivi abbonati tramite i servizi garantiti da Sky Go, oppure anche dalle piattaforme di DAZN e HelbizLive.

PARTITA DELICATA…

Spal Cittadella, in diretta naturalmente dallo stadio Paolo Mazza della città di Ferrara, sarà una delle partite della ventottesima giornata di Serie B in programma con fischio d’inizio alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 5 marzo 2023.

Basta un rapido sguardo alla classifica per capire che la diretta di Spal Cittadella ci offrirà motivazioni diverse ma molto significative per entrambe le formazioni, dal momento che la Spal è tristemente ultima con soli 25 punti e quindi deve dare una svolta alla stagione per inseguire la salvezza, mentre il Cittadella ha 34 punti ed è in una posizione intermedia, nella quale si possono ancora inseguire i playoff ma d’altro canto si rischiano anche i playout.

Nella scorsa giornata la Spal ha perso in casa per 0-2 contro il Frosinone quello che per i ferraresi era d’altronde un difficilissimo testa-coda contro la capolista, mentre il Cittadella arriva da un anonimo pareggio per 0-0 contro il Brescia, il turno infrasettimanale ha quindi regalato poche gioie su entrambi i fronti. La posta in palio sarebbe quindi preziosa per entrambe e di conseguenza siamo curiosi di scoprire che cosa succederà oggi pomeriggio allo stadio Mazza, nella diretta di Spal Cittadella…

PROBABILI FORMAZIONI SPAL CITTADELLA

Parliamo adesso delle probabili formazioni per la diretta di Spal Cittadella. Massimo Oddo ha un compito difficile per risollevare la Spal, il modulo di riferimento dovrebbe essere il 4-2-3-1 con Uomini in porta; davanti a lui i quattro difensori Dickmann, Arena, Meccariello e Tripaldelli; in mediana potrebbero invece agire Zanellato e Prati; infine nel reparto offensivo potrebbero esserci Fetfatzidis, La Mantia e Maistro sulla linea della trequarti, alle spalle del centravanti che potrebbe invece essere Moncini.

La risposta degli ospiti veneti del Cittadella potrebbe invece essere affidata da mister Edoardo Gorini a un modulo 4-3-1-2, nel quale gli undici titolari potrebbero essere i seguenti: Kastrati in porta; Salvi, Perticone, Frare e Giraudo davanti a lui nella difesa a quattro; tre uomini invece a centrocampo e potrebbero essere Mastrantonio, Branca e Vita; infine l’attacco del Cittadella potrebbe prevedere Crociata come trequartista alle spalle delle due punte Maistrello e Antonucci.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta di Spal Cittadella. L’agenzia di scommesse Snai ritiene favoriti i padroni di casa: il segno 1 è infatti quotato a 2,65 per il successo della Spal, mentre in caso di vittoria esterna da parte del Cittadella il segno 2 varrebbe 2,95 volte la posta in palio. Infine, in caso di pareggio il segno X raggiungerebbe di nuovo la quotazione di 2,95 volte la posta in palio.











