Diretta Spal Cittadella/ Streaming video tv: il debutto di Rastelli (Serie B)

DIRETTA SPAL CITTADELLA: I PADRONI DI CASA CERCANO LA SVOLTA!

Spal Cittadella, in diretta dallo stadio Paolo Mazza alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, sabato 20 marzo 2021, sarà un intrigante posticipo in zona playoff per la trentesima giornata del campionato di Serie B. La diretta di Spal Cittadella diventa ancora più stuzzicante dopo l’esito del turno infrasettimanale, che ha infatti sancito per la Spal una pesante sconfitta sul campo del Pisa per 3-0 che è costata l’esonero a Pasquale Marino, sostituito da Massimo Rastelli, mentre il Cittadella ha ottenuto un pareggio casalingo per 0-0 contro la Salernitana in un’altra sfida di grande valore per i playoff. La classifica dunque ci dice che il Cittadella ha 45 punti, mentre troviamo la Spal a quota 42: ad oggi entrambe potrebbero partecipare agli spareggi per la promozione, ma la graduatoria è ancora molto corta ed è dunque meglio non fare calcoli, soprattutto per quanto riguarda la Spal, che è ottava e deve rialzarsi dopo la batosta di lunedì sera, mentre per gli ospiti veneti Spal Cittadella potrebbe essere l’occasione per consolidarsi forse in modo definitivo nella zona più nobile della classifica.

Probabili formazioni Serie B/ I bomber di spicco per la 30^ giornata

DIRETTA SPAL CITTADELLA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Spal Cittadella sarà garantita su Dazn 1, canale numero 209 della piattaforma satellitare per gli abbonati Sky che abbiano attivato la corrispondente opzione, oppure vi sarà la diretta streaming video che sarà invece riservata agli abbonati di Dazn, che pure in questa stagione è la “casa” della Serie B, di cui trasmette infatti tutte le partite.

DIRETTA/ Reggiana Cosenza video streaming DAZN: appena sette precedenti

PROBABILI FORMAZIONI SPAL CITTADELLA

Vediamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per Spal Cittadella. La curiosità è soprattutto per le prime mosse di Rastelli alla Spal, pur tenendo presente che l’allenatore dei ferraresi dovrà fare a meno di Strefezza, che nel match contro il Pisa ha rimediato la quinta ammonizione stagionale e quindi sarà squalificato. Assenti pure Tomovic, Valoti, Paloschi e Asencio, la buona notizia in attacco è che Di Francesco è in netto miglioramento, tanto che potremmo anche vederlo in campo da titolare stasera. Il Cittadella di Roberto Venturato dovrebbe invece presentarsi a Ferrara con poche novità, perché la posta in palio impedisce esperiemnti: in attacco gli ospiti veneti si affideranno in particolar modo a Baldini e Ogunseye.

DIRETTA VICENZA PESCARA/ Video streaming DAZN: la ricca storia del match

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Spal Cittadella in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Questo pronostico si annuncia decisamente equilibrato, dal momento che il segno 1 è quotato a 2,65 mentre in caso di segno 2 si arriva a quota 2,80 ed infine il segno X varrebbe 2,95 volte la posta in palio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA