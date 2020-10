Diretta Spal Cosenza/ Streaming video Dazn: estensi favoriti? (Serie B)

DIRETTA SPAL COSENZA: SFIDA PIENA DI INSIDIE

Spal Cosenza, in diretta dallo stadio Paolo Mazza di Ferrara alle ore 16.15 di oggi pomeriggio, sabato 3 ottobre, è una delle partite che attendiamo in questo orario francamente anomalo per quanto riguarda la seconda giornata del campionato di Serie B 2020-2021. Presentando dunque la diretta di Spal Cosenza, possiamo osservare che ferraresi e calabresi sono due delle ben quattordici formazioni che hanno cominciato il nuovo campionato con un pareggio e di conseguenza ora vanno a caccia della prima vittoria stagionale. La Spal di Pasquale Marino ha infatti aperto il proprio cammino con il pareggio per 0-0 a Monza nell’anticipo del venerdì che è stata la partita inaugurale del campionato di Serie B, mentre il Cosenza di Roberto Occhiuzzi ha a sua volta pareggiato per 0-0, ma in casa contro la Virtus Entella. Cadetteria fin da subito all’insegna dell’equilibrio, una vittoria potrebbe essere importante per cominciare a scalare posizioni in classifica soprattutto per la Spal, nel novero di coloro che dovrebbero puntare alla promozione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE SPAL COSENZA

Secondo una modalità ormai consolidata, Spal Cosenza sarà visibile in diretta streaming video oggi pomeriggio su DAZN, la piattaforma digitale riservata agli abbonati che pure in questa stagione detiene i diritti in esclusiva per l’intero campionato di Serie B 2020-2021, cui si aggiungono le immagini in chiaro della diretta tv Rai solamente per una partita ad ogni turno.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL COSENZA

Uno sguardo adesso va dato senza dubbio anche alle probabili formazioni di Spal Cosenza: per quanto riguarda la squadra ferrarese, proviamo a disegnare un modulo 4-3-3 con Berisha estremo difensore e davanti a lui Dickmann, Vicari, Bonifazi e Tomovic; a centrocampo potrebbero agire Valoti, Esposito e Castro, mentre nel tridente d’attacco potrebbero giocare dal primo minuto D’Alessandro, Floccari e Di Francesco. La risposta del Cosenza dovrebbe invece prevedere un intrigante 3-4-3: Falcone in porta; difesa a tre con Tiritiello, Legittimo e Idda; a centrocampo ipotizziamo Corsi, Sciaudone, Bruccini e Bittante; in attacco ecco infine i possibili titolari Baez, Litteri e Carretta.

PRONOSTICO E QUOTE

Dando infine uno sguardo al pronostico su Spal Cosenza, possiamo osservare che secondo le quote dell’agenzia Snai sono favoriti i padroni di casa. Il segno 1 per la vittoria della Spal è quotato a 1,77, si sale poi a 3,15 per il segno X che indica il pareggio ed infine fino a 5,50 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di successo esterno da parte del Cosenza.



