Diretta/ Spal Cosenza streaming video tv: De Rossi cerca la prima vittoria (Serie B)

DIRETTA SPAL COSENZA: LA PRIMA DI DE ROSSI IN CASA!

Spal Cosenza, in diretta sabato 22 ottobre 2022 alle ore 14.00 presso lo stadio Paolo Mazza di Ferrara, sarà una sfida valida per la 10^ giornata del campionato di Serie B. De Rossi a caccia della prima vittoria dopo il pari all’esordio sulla panchina degli esterni a Cittadella e la sconfitta in casa del Genoa in Coppa Italia. La situazione della Spal resta difficile con la vittoria in campionato per i biancazzurri che manca da 5 giornate consecutive.

DIRETTA/ Genoa Spal (risultato finale 1-0): Gudmundsson regala gli ottavi di finale

Il Cosenza a sua volta è reduce da due sconfitte consecutive, silani ko in casa contro il Genoa nell’ultimo turno disputato dopo il ko subito in trasferta nel derby contro la Reggina, con i calabresi che restano a 11 punti, comunque una lunghezza avanti rispetto alla Spal. Il 5 aprile scorso è terminato con un pari (2-2 il risultato) l’ultima sfida a Ferrara tra Spal e Cosenza con gli ultimi 3 precedenti allo stadio Paolo Mazza che sono terminati tutti in pareggio.

DIRETTA/ Cosenza Genoa (risultato finale 1-2) streaming video tv: la decide Strootman

SPAL COSENZA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Spal Cosenza sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Spal Cosenza in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

DIRETTA/ Cittadella Spal (risultato finale 0-0): nessun gol al Tombolato

PROBABILI FORMAZIONI SPAL COSENZA

Le probabili formazioni della diretta Spal Cosenza, match che andrà in scena allo stadio Paolo Mazza di Ferrara. Per la Spal, Daniele De Rossi schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Alfonso; Meccariello, Dalle Mura, Peda; Tripaldelli, Esposito, Proia, Valzania; Maistro; Moncini, La Mantia. Risponderà il Cosenza allenato da Davide Dionigi con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Matosevic; Merola, Rigione, Venturi; Rispoli, Brescianini, Voca, Gozzi; D’Urso; Nasti, Larrivey.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Spal Cosenza, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie B. La vittoria della Spal con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.45, mentre l’eventuale successo del Cosenza, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.00.

© RIPRODUZIONE RISERVATA