Diretta/ Spal Cremonese (Serie B) streaming video DAZN: estensi, ultima chance

DIRETTA SPAL CREMONESE: I PADRONI DI CASA DEVONO VINCERE!

Spal Cremonese, in diretta lunedì 10 maggio 2021 alle ore 14.00 presso lo stadio Paolo Mazza di Ferrara, sarà una sfida valevole per la diciannovesima giornata di ritorno del campionato di Serie B. Ultima chance per gli estensi per agganciare i play off: la vittoria ottenuta sul campo della Reggiana nel turno di venerdì scorso ha lasciato accese le speranze dei biancazzurri, che si trovano però sempre appaiati a Brescia e Chievo e sarebbero penalizzati dalla classifica avulsa. Per arrivare alla post season la Spal dovrà dunque battere la Cremonese e sperare che almeno una tra Chievo e Brescia non vinca.

L’impegno contro i grigiorossi in ogni caso non può essere fallito, la formazione allenata da Fabio Pecchia d’altronde non ha più problemi e si è guadagnata una brillante salvezza diretta già in anticipo, chiudendo tra le mura amiche con un rotondo 3-0 al Pescara mercoledì scorso. Alla Spal però come detto sarà necessario tenere un orecchio verso i risultati degli altri campi in attesa di buone notizie per esultare e partecipare alla corsa verso la Serie A.

DIRETTA SPAL CREMONESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Spal Cremonese sarà garantita per gli abbonati Sky che abbiano attivato la corrispondente opzione sul canale Dazn 1, numero 209. Altrimenti, il punto di riferimento sarà la piattaforma digitale DAZN, che detiene i diritti per la trasmissione di tutte le partite del campionato di Serie B in diretta streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL CREMONESE

Le probabili formazioni della sfida tra Spal e Cremonese allo stadio Paolo Mazza. I padroni di casa allenati da Massimo Rastelli scenderanno in campo con un 4-3-2-1 e questo undici titolare: Berisha; Dickamnn, Okoli, Rnaieri, Sala; Segre, Viviani, Mora; Di Francesco, Murgia; Paloschi. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Fabio Pecchia con un 4-2-3-1 così disposto dal primo minuto: Carnesecchi, Fiordaliso, Bianchetti, Terranova, Valei; Bartolomei, Castagnetti; Gaetano, Valzania, Bounaiuto; Ciofani.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida tra Spal e Cremonese, le quote del bookmaker Sky moltiplicano per 1.35 la posta scommessa sulla vittoria interna, mentre la quota relativa al pareggio viene proposta a 4.35 e la quota riferita al successo in trasferta viene offerta a 9.00 volte rispetto a quanto messo sul piatto.



