Diretta/ Spal Crotone streaming video tv: ospiti a caccia della salvezza (Serie B)

DIRETTA SPAL CROTONE: SFIDA TRA DUE FORMAZIONI IN CRISI

La diretta di Spal Crotone, match valido per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie B, andrà in scena per Pasquetta, lunedì 18 aprile, a partire dalle ore 12.30. Allo Stadio Paolo Mazza si disputerà uno scontro diretto ai piani bassi della classifica, che vede favoriti i padroni di casa. Gli estensi, infatti, si trovano al quindicesimo posto, a +5 sulla zona play-out. Gli ospiti, invece, sono penultimi, per cui devono ambire allo spareggio per evitare la retrocessione diretta.

Diretta/ Spal Roma Primavera (risultato finale 0-1): Nador sfiora il pari!

Entrambe le squadre stanno vivendo un momento negativo. I biancazzurri non vincono da sei turni: nell’ultimo sono stati battuti dalla capolista Lecce. I punti persi in questa fase della stagione hanno fatto sì che la compagine di Roberto Venturato si avvicinasse sempre più ad una zona pericolosa della classifica. Il successo agli Squali manca invece da quattro turni: nell’ultimo hanno incassato un ko contro la Ternana. Anche per gli uomini di Francesco Modesto dunque l’obiettivo è quello di ottenere un trionfo, approfittando di un avversario alla pari.

DIRETTA/ Spal Milan Primavera (risultato finale 0-4): doppietta di El Hilali!

DIRETTA SPAL CROTONE STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Spal Crotone sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire la diretta Spal Crotone anche in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone. Per quanto riguarda la seconda emittente, invece, per vedere la sfida in televisione sarà necessario avere una SmartTv oppure un accessorio utile a collegare il dispositivo ad Internet, come Chromecast o Amazon Fire Stick o ancora una consolle come Playstation e Xbox. In alternativa è possibile utilizzare lo streaming sul sito ufficiale oppure sulle applicazioni per smartphone e tablet.

Diretta/ Crotone Ternana (risultato finale 1-2): Defendi firma il colpaccio!

PROBABILI FORMAZIONI SPAL CROTONE

Le probabili formazioni della diretta SPAL Crotone risentono di qualche assenza per parte. I padroni di casa non avranno a disposizione lo squalificato Mora, oltre ad eventuali infortunati. Il tecnico Roberto Venturato dovrebbe optare dunque per un 4-3-1-2 così strutturato: Alfonso; Celia, Capradossi, Vicari, Dickmann; Zanellato, Viviani, Da Riva; Mancosu; Vido, Colombo. Gli ospiti invece dovranno fare a meno di Giannotti e Golemic. Il 3-4-2-1 del tecnico Francesco Modesto dovrebbe dunque essere così adattato: Festa; Canestrelli, Nedelcearu, Cuomo; Mogos, Estevez, Schiro, Sala; Marras, Cangiano; Olivieri.

QUOTE SPAL CROTONE

Le quote della diretta SPAL Crotone, offerte dall’agenzia di scommesse Eurobet, danno per favoriti gli estensi. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, è proposta a 2,00. Il successo degli ospiti, con il segno 2, si trova a 3,75. Il pareggio, con il segno X, infine, è fissato a 3,40.











© RIPRODUZIONE RISERVATA