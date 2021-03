Diretta/ Spal Empoli Primavera, streaming video e tv. Outsider a confronto

DIRETTA SPAL EMPOLI PRIMAVERA: SPAZIO ALLE OUTSIDER

Spal Empoli Primavera, in diretta sabato 13 marzo 2021 alle ore 15.00 presso il Centro Sportivo G.B. Fabbri, sarà una sfida valevole per la quindicesima giornata di andata del campionato Primavera 1. Outsider a confronto in un campionato che sembra ancora aperto a ogni sviluppo: dopo l’importante vittoria contro la Juventus di sabato scorso la Spal è caduta in casa del Sassuolo nel turno infrasettimanale, dimostrando di avere qualche problema nel mantenere un passo da vertice. Gli estensi sono così scivolati al quinto posto pur a un solo punto dalla coppia composta da Juventus e Sampdoria. L’Empoli invece si conferma mina vagante di un campionato che mantiene distanze molto strette in classifica, ma i toscani restano appaiati alla Fiorentina a quota 16 punti, al confine della zona play out. Lontani ancora dalla tranquillità, gli azzurri hanno pagato le sconfitte contro Roma e Inter che hanno complicato non poco il cammino in campionato dopo un periodo di ripresa che sembrava far navigare la squadra lontana dalla zona bollente della classifica.

DIRETTA SPAL EMPOLI PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Spal Empoli Primavera sarà trasmessa su Sportitalia, il canale al numero 60 del vostro digitale terrestre che si occupa di tutto il campionato Under 19; come sempre la stessa emittente metterà a disposizione anche la possibilità di seguire questa partita in diretta streaming video, del quale si potrà usufruire, senza costi aggiuntivi e tramite apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone, visitando il sito www.sportitalia.com che è quello ufficiale dell’emittente.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL EMPOLI PRIMAVERA

Le probabili formazioni della sfida tra Spal e Empoli Primavera al Centro Sportivo G.B. Fabbri. I padroni di casa allenati da Giuseppe Scurto scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Galeotti; Iskra, Raitanen, Peda, Yabre; Colyn, Zanchetta, Ellertsson; Campagna, Moro, Mendoza. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Antonio Buscé con un 4-2-3-1 così disposto dal primo minuto: Pratelli; Donati, Siniega, Pezzola, Rizza; Asllani, Degli Innocenti; Klimavicius, Baldanzi, Sidibe; Lipari.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Spal e Empoli Primavera, le quote del bookmaker Snai fissano a 2.35 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.15 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 3.00 volte la posta scommessa.

