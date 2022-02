Diretta Spal Empoli/ Streaming video tv: è scontro diretto per salvezza (Primavera)

DIRETTA SPAL EMPOLI PRIMAVERA: PUNTI CHE PESANO!

La diretta Spal Empoli, match valido per la ventesima giornata del campionato di Primavera 1, andrà in scena domenica 20 febbraio a partire dalle 12,30 allo Stadio Paolo Mazza di Ferrara. È un vero e proprio scontro diretto per la salvezza, dato che le due squadre si trovano rispettivamente al diciassettesimo e quindicesimo posto della classifica: a separarle soltanto tre punti. Per entrambe è indispensabile conquistare punti preziosi per allontanarsi dalla zona retrocessione.

Gli estensi d’altronde hanno un disperato bisogno di ritornare alla vittoria, che manca da dieci turni. L’ultimo risultato ottenuto è stato il pareggio nell’infrasettimanale nello scontro diretto con il Verona Primavera. A battere quest’ultimo, due giornate fa, erano stati proprio gli azzurri. I toscani, dopo una sfilza di ko, erano riusciti a tornare al successo. Poi però è arrivato il nuovo ko contro il Pescara Primavera. Adesso entrambe hanno di fronte un avversario alla pari e cercheranno certamente di rifarsi.

DIRETTA SPAL EMPOLI PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta Spal Empoli sarà trasmessa dalle ore 12,30 da Sportitalia, che detiene i diritti del campionato di Primavera 1 per questa stagione, sul canale SoloCalcio 61 DTT, visibile sui televisori con HbbTV connessi ad Internet. L’emittente offre anche la possibilità di seguire la gara in diretta streaming video tramite il sito internet www.sportitalia.com o l’applicazione. In entrambi i casi la visione è completamente gratuita: non serve alcun abbonamento.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL EMPOLI PRIMAVERA

I due allenatori di Spal Empoli potrebbero fare qualche cambio nell’undici iniziale in virtù del calendario fitto di questa stagione: le probabili formazioni del match valido per la ventesima giornata dunque lasciano spazio a qualche ballottaggio. I padroni di casa dovrebbero comunque continuare a scendere in campo con il 4-3-3: Rigon; Nador, Forapani, Saio, Csinger; Borsoi, Orfei, Martini; Wilke, Boccia, Mihai. Gli ospiti invece confermeranno il loro 3-4-3: Biagini; Rizza, Boli, Dragoner; Kaczmarski, Degl’Innocenti, Fazzini, Evangelisti; Fini, Lozza, Magazzu.

